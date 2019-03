Wanda Nara | la sfuriata contro un tifoso su Icardi | Non gioca per me? Non hai

Wanda Nara - nuovo show sui social : segue il Real e attacca l'Inter : A tutto c'è un limite. Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero accorgersene presto. Perché tra malanni al ginocchio, dietrofront, tweet al veleno e dichiarazioni piccanti, l'Inter rischia davvero di ...

Inter Icardi - Wanda Nara continua la guerra : like al Real Madrid e post al veleno : Inter Icardi, altro rifiuto- La bufera in casa Inter non accenna a placarsi. E, forse, non lo farà sino al termine della stagione, quando le parti si incontreranno per certificare la separazione dopo mesi burrascosi. La storia d’amore tra l’Inter e Mauro Icardi pare proprio essere terminata e, da qui a giugno, l’ex capitano nerazzurro […] L'articolo Inter Icardi, Wanda Nara continua la guerra: like al Real Madrid e post ...

Inter-Icardi - ancora Wanda Nara show : twitta - poi cancella - ma gli screen restano… : Wanda Nara ed il suo utilizzo dei social network continuano a far discutere, anche oggi un tweet cancellato poco dopo su Icardi Wanda Nara continua ad usare i social in maniera discutibile. Quest’oggi la moglie di Mauro Icardi ha twittato in risposta ad un tifoso nerazzurro che aveva sentenziato: “Icardi non giocherà più all’Inter, ringraziamo il suo procuratore“. Come detto, Wanda ha risposto ma poco dopo il suo ...

Maxi Lopez distrugge Wanda Nara ed Icardi - la Wags replica al veleno : “dà priorità al suo ego e non ai suoi figli” : Maxi Lopez torna a parlare di Wanda Nara dopo la polemica tra l’Inter e Mauro Icardi: pronta la replica della Wags alle dichiarazioni dell’ex marito Solo pochi giorni fa Maxi Lopez ha esternato la sua opinione riguardo alla polemica che sta tenendo banco su tutti i giornali e che vede protagonisti Wanda Nara, Mauro Icardi e l’Inter. Il centroavanti del Vasco da Gama, come prevedibile, si è schierato contro la coppia ...

Icardi “scompare” dalla locandina dell’Inter - ancora non si allena e Wanda Nara inizia a seguire il Real Madrid… : Mauro Icardi e l’Inter non sembrano riavvicinarsi, intanto Wanda Nara fa amicizia con il Real Madrid: in tutto ciò i tifosi attendono di conoscere il futuro del centravanti La querelle Icardi-Inter è destinata a far discutere ancora per molte settimane. Probabilmente sino alla prossima estate non si saprà esattamente ciò che sta accadendo in questi giorni, nel frattempo però tentiamo di ricostruire i vari pezzi della questione. ...

Cassano all'attacco di Wanda Nara : 'Hai fatto 'terra bruciata' intorno a Icardi' : Genova - Durante la puntata di ieri sera di 'Tiki Taka', anche Antonio Cassano, celeberrimo ex giocatore della Sampdoria , ha detto la sua sul 'caso Icardi', in particolare rivolgendosi alla moglie-...

Cassano asfalta Wanda Nara : "Il caso Icardi? Tutta colpa tua" : 'Tutto questo disastro l'hai creato tu. Se Icardi vuole giocare, giochi'. Scatenato. Imprevedibile. Antonio Cassano, da vero bomber, parte all'attacco negli studi televisivi di Tiki Taka, il programma ...

Wanda Nara contro l'Inter?/ 'Ciò che non ti uccide - ti fortifica' : Wanda Nara manda messaggi tra le righe all'Inter e lo fa tramite i social. Dopo le polemiche la moglie e agente di Mauro Icardi torna a parlare su Instagram

Valentino Rossi e la fidanzata come Icardi e Wanda Nara : il clamoroso travestimento di Carnevale : Geniale travestimento di Valentino Rossi e della sua fidanzata Francesca Sofia Novello per Carnevale. Rossi, noto tifoso interista, ha vestito i panni dell' ex capitano Mauro Icardi, con tanto di scarpe gialle, maglia nerazzurra e maglietta che replica i finti tatuaggi sulle braccia; mentre Francesc

Wanda Nara pronta a lasciare Tiki Taka ma l'Inter dichiara : 'Non è lei il problema' : Dopo tutte le polemiche sul caso Icardi, la moglie Wanda Nara , giorni fa, ha rilasciato una dichiarazione esclusiva: 'Sono disposta a lasciare Tiki Taka '. La procuratrice del calciatore neroazzurro ...