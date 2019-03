Luigi Di Maio | la profezia di Giampiero Mughini | Attaccato con la sputazza | che

Tennis - Adriano Panatta : “Capisco le complicazioni sulle ATP Finals in Italia”. Luigi Di Maio : “Lavoriamo all’obiettivo” : Continua a tenere banco la questione della sede delle ATP Finals dal 2021 in avanti, e in particolare tutto ciò che si riferisce alla candidatura di Torino per ospitarle in un arco di tempo di cinque anni, una volta terminata l’attuale era di Londra. In particolare, sono un esponente della politica e uno dello sport a parlarne. Sul fronte politico, è Luigi Di Maio, attuale vicepremier, a dare un segnale, condividendo un messaggio della ...

Luigi Di Maio ridicolizzato da Fioravanti - ex 'ministro dello sport M5s' : 'Alle europee si rischia la batosta' : Un anno fa era il ministro dello sport designato da Luigi Di Maio per il governo M5s , poi l'ex nuotatore e olimpionico azzurro Domenico Fioravanti è stato dimenticato, calpestato dalla formidabile ...

Luigi Di Maio ridicolizzato da Fioravanti - ex "ministro dello sport M5s" : "Alle europee si rischia la batosta" : Un anno fa era il ministro dello sport designato da Luigi Di Maio per il governo M5s, poi l'ex nuotatore e olimpionico azzurro Domenico Fioravanti è stato dimenticato, calpestato dalla formidabile macchina di propaganda grillina velocissima ad archiviare il "delirio" della lista dei ministri fatta p

Luigi Di Maio pronto al dialogo con il neo-segretario del Pd sul salario minimo : A poche ore dall'elezione a segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha colto l'attimo per augurargli in bocca al lupo e invitarlo a collaborare sul tema del salario minimo orario a tutte le categorie di lavoratori. Si tratta del disegno di legge numero 658, portato in Senato lo scorso 12 luglio, con la prima firma di Nunzia Catalfo e in discussione in Commissione Lavoro ...

Enrico Mentana - sondaggio TgLa7 : tsunami Pd su Luigi Di Maio - 5 Stelle travolti. Fine dell'avventura? : Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana forse è destinato a cambiare il quadro politico e a porre la parola Fine all'avventura del Movimento 5 Stelle nata il 4 marzo 2018. Esattamente un anno dopo il trionfo alle politiche, infatti, Luigi Di Maio e soci si ritrovano a battagliare con il Pd a

Luigi Di Maio e la 'rimborsopoli M5s'. Spese pazze in Parlamento : come ha usato 131mila euro Marta Grande : E la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli ? In taxi ha speso 26.825 euro , poco più dei 24mila euro spesi dal deputato Mario Michele Giarrusso in pranzi e cene.

Luigi Di Maio e la "rimborsopoli M5s". Spese pazze in Parlamento : come ha usato 131mila euro Marta Grande : Spese pazze in Parlamento, anche nel Movimento 5 Stelle. Il Giornale parla di una "rimborsopoli" che coinvolge direttamente la "casta" grillina, che sperpera soldi pubblici in modo decisamente fantasiosi e non convenzionali. Leggi anche: "La macchina nuova per papà". Capito Giulia Sarti? Gridava "on

Luigi Di Maio - primo disastro col Pd : "Complimenti Zingaretti - ora...". Tradisce la Lega - finisce in disgrazia : Ci prova subito, Luigi Di Maio, a tastare il terreno con il Pd del neo-segretario Nicola Zingaretti. D'altronde, i retroscena che vogliono il Movimento 5 Stelle interessato a riaprire il forno con i dem in vista di una possibile crisi di governo con la Lega non sono campati in aria e attendevano pro

Luigi Di Maio lancia la prima sfida al Pd di Nicola Zingaretti : A Nicola Zingaretti "il mio bocca al lupo", ma anche una sfida. "M5S fra pochi giorni porta in Parlamento una misura che introduce ed estende il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori. Una battaglia di tutti e sul tema mi auguro di vedere un'ampia convergenza parlamentare, a partire proprio da Zingaretti". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio interpellato a telefono dall'ANSA a proposito delle primarie del Pd.

Luigi Di Maio e il report che lo incastra sulla Tav : 'Complotto del Corriere - giocano sporco' : Finito in un vicolo cieco, Di Maio si è convinto a tornare indietro per reimpostare il rapporto con il mondo delle imprese, per riallacciare il filo delle relazioni con il Vaticano, per ricalibrare ...

Luigi Di Maio e il report che lo incastra sulla Tav : "Complotto del Corriere - giocano sporco" : No, Luigi Di Maio non è stato "folgorato sulla tratta Torino-Lione" come ha scritto Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Non dirà sì alla Tav e non c'è alcun "sondaggio riservato" in cui si mette nero su bianco che la "stragrande maggioranza degli elettori grillini è favorevole all'opera fer

Pietro Senaldi : "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Ecco perché il governo durerà" : "Il governo litiga su tutto, sulla Tav, sull'autonomia e ora pure sulle case chiuse ma durerà". Pietro Senaldi, a #90secondi, spiega perché l'esecutivo avrà vita lunga: "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Non ha alcuna intenzione di lasciare la sua poltrona e per questa ragione sta abiurando tutti i pr

Luigi Di Maio - l'ordine ai ministri 5 stelle : il dossier autonomia deve finire nel dimenticatoio : Con una battuta in napoletano Luigi Di Maio ha dato ordine ai ministri del Movimento 5 stelle di mettere l'autonomia nel dimenticatoio: "L'autonomia? Portatela e int'a scurdata". Ergo, la pratica si può anche trattare pubblicamente ma poi deve essere dimenticata. Almeno fino alle elezioni europee e

Rimpasto di governo - il piano di Luigi Di Maio per prendersi il ministero dell'Economia : Sembra proprio che per l’attuale ministro dell’Economia Giovanni Tria il tempo a disposizione sia contato. Come riporta Il fatto quotidiano, la Lega e il Movimento 5 stelle avrebbero già intrapreso i negoziati per sostituirlo dopo l’appuntamento di maggio con le elezioni Europee. L’esito del rimpast