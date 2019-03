Aci di Como | è Bontempelli il campione sociale assoluto

Il bAcio e la storia tra Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy 15 raccontati dagli attori Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti : Dall'inizio della stagione è parso chiaro che la storia tra Meredith e DeLuca in Grey's Anatomy 15 sarebbe stata tra le linee narrative principali del medical drama: dopo il bacio strappato da ubriaco alla protagonista nel finale della quattordicesima, gli indizi che portavano verso un interesse amoroso tra i due c'erano tutti e sono stati sviluppati a poco a poco per creare interesse nel pubblico intorno alla potenziale coppia. La storia tra ...