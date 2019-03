Un anno senza Davide Astori e quella Fiorentina nel destino

Savona - uomo senza vita trovato tra i capannoni in disuso nei pressi del Tribunale : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato questa mattina a Savona all'interno delle aree dismesse nei pressi del Tribunale, luogo ...

Un anno senza Davide Astori - nel ricordo del calciatore - The Social Post : Se lui non c'è più la sua memoria, nel mondo del calcio, è ancora viva e forte. Un anno senza Davide L'inaspettato decesso di Astori ha avuto un impatto sconvolgente sullo sport in Italia . Per mesi ...

Premier League - derby senza vincitori : Arsenal e Tottenham fanno 1-1 : I Gunners passano con Ramsey prossimo juventino che, però, si dimostra ancora ben piantato nel mondo Arsenal e lo si vede anche dalla sua esultanza al gol del momentaneo vantaggio, propiziato anche ...

4 marzo 2018 - un anno dopo : lotta alla povertà ma senza crescita - così l'Italia arretra : E non solo perché all'inizio del 2018 c'erano tutti i segnali di un'economia che riprendeva quota, tra competitività, investimenti e accesso delle imprese al mercato, mentre ora siamo in recessione ...

Nati il 29 febbraio : i personaggi famosi che hanno fatto la storia senza compleanno : Essere Nati il 29 febbraio e festeggiare il proprio compleanno ogni quattro anni, in coincidenza con l'anno bisestile, può essere una disdetta o una fortuna a seconda dei casi. Nel corso della storia sono diversi i personaggi che hanno fatto la storia e la cultura Nati quel giorno: da papa Paolo III a Gioacchino Rossini, fino al primo soprano di colore.Continua a leggere

Macron e Merkel vanno avanti senza di noi : Francia e Germania scrivono un "Manifesto" per rilanciare la politica industriale dell'Europa. Ma l'Italia, il secondo paese manifatturiero europeo, non c'è. I due protagonisti di una possibile svolta economica concordano progetti d'investimento comune sull'innovazione, sull'Intelligenza Artificiale, sullo sviluppo di grandi imprese europee per fronteggiare la concorrenza che arriva, sempre più pesante, dagli Usa e dalla Cina. Ma ...

Governo - Landini (Cgil) : “I cambiamenti si fanno con il sindacato. Chi pensava di fare senza oggi non c’è più” : “Se il Governo non ci convoca decideremo come proseguire la mobilitazione. Siccome i problemi non mancano credo che nelle prossime settimane proseguirà la mobilitazione, tanto più se il Governo gli incontri non ce li darà. Se il Governo vuole cambiare le cose deve farlo con il consenso dei lavoratori. Ricordo che quelli che han pensato si potesse fare senza il sindacato, oggi non ci sono più. Questo è un Governo che non sta affrontando i ...

Senza Eastwood hanno vinto gli "anti Trump" : Questa noiosa edizione degli Oscar sarà ricordata con quella del perfetto manuale Cencelli anti Trump. hanno fatto vincere un po' tutti, in modo che ognuno potesse salire sul palco a dire, più o meno, ...

Marcella senza freni contro il trappolone : "Mi avete fatto un danno d'immagine" : La penultima puntata di "Ora o Mai più" è stata politicamente scorretta e divertentissima. Cantanti contro coach e coach contro la produzione. Grande protagonista in negativo Marcella Bella, molto ...

Marcella senza freni contro il trappolone : 'Mi avete fatto un danno d'immagine' : La penultima puntata di "Ora o Mai più" è stata politicamente scorretta e divertentissima. Cantanti contro coach e coach contro la produzione. Grande protagonista in negativo Marcella Bella, molto ...

Usa - la sfida di Elana : un anno senza telefono per vincere 100mila dollari : 365 giorni senza IPhone. E' la sfida che dovrà superare Elana Mugdan, 30enne originaria di Little Neck, quartiere del Queens, borough di New York. La giovane, scrittrice di romanzi fantasy, è stata selezionata da VitaminWater (azienda del gruppo Coca Cola) tra più di 104mila canditati e, se riuscirà nell'ardua impresa, si porterà a casa ben 100 mila dollari. Il concorso e la selezione Qualche mese fa, Vitaminwater azienda produttrice di acque ...

Un anno senza smartphone (per vincere 100mila dollari) : Elana ci prova : Elana Mugdan, 30 anni, è la scrittrice che ha accettato la sfida (lanciata da un'azienda legata alla Coca-Cola) di vivere un...

Quei singhiozzi in sottofondo : «Me le hanno date senza pietà» : Il pugno sulla gamba, in testa. Il pannolone usato per colpirla al volto e poi tenuto premuto sulla bocca. E, ancora, strattoni, percosse e insulti di ogni tipo. In sottofondo si sentono le lacrime, i ...

L’Anticiclone che stravolge il clima d’Europa : è il Febbraio più caldo di sempre - un “anno senza Inverno” su gran parte del Continente : 1/15 ...