Pirlo e Del Piero di nuovo insieme | cena a Tel Aviv per i due ex Juventus

La Juve vuole un campione come Pirlo sulla panchina dell'Under 23 : Andrea Pirlo nella sua carriera calcistica ha vinto tutti i trofei possibili giocando nei top club di Serie A come Inter, Milan e Juventus. Da quando ha appeso le scarpe al chiodo è determinato a intraprendere la professione di allenatore per non abbandonare quel mondo che gli ha dato tante soddisfazioni, ma che lui ha onorato abbondantemente con il suo grande talento. Il centrocampista, unico nel suo genere, tanto da essere considerato un punto ...

Caos Icardi - il parere di Pirlo : “all’interno dello spogliatoio è successo qualcosa” : Mauro Icardi si è rifiutato di giocare questa sera con l’Inter dopo che gli è stata tolta la fascia da capitano in favore di Handanovic Il caso Icardi sta facendo molto discutere in casa Inter e non solo. Quanto sta accadendo all’interno della società nerazzurra si apre a diverse interpretazioni. Un uomo che di certo sa bene cosa accade all’interno dello spogliatoio di una squadra d’alto livello è Andrea Pirlo, il ...

Pirlo - Cassano e le ragazze del tennis : come è difficile dire addio allo sport : ANDREA PirloANTONIO CassanoROBERTA VINCIFRANCESCA SCHIAVONE FERNANDO ALONSOGIANLUIGI BUFFONCLAUDIO MARCHISIOANDRES INIESTAcome sia difficile dire addio allo sport che è stata la tua vita per almeno vent’anni ce lo spiegato Francesco Totti un paio di anni fa con quelle lacrime allo stadio Olimpico e un’ovazione che non si fermava, ma anche con un ultimo anno fatto di tira e molla in cui tanti gli dicevano che doveva smettere e lui voleva decidere ...