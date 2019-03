Monza | Galliani | ' Serie B possibile solo attraverso i playoff'

Monza - Galliani : “Kakà mi ha detto di no - non voleva lasciare i figli” : “Mi occupo del club con lo stesso entusiasmo che avevo al Milan. A gennaio abbiamo concluso 30 operazioni di mercato: 16 arrivi e 14 partenze. Incontravo direttori e presidenti a casa mia come facevo prima. Quando ho chiamato Giuntoli del Napoli per avere Anastasio, mi ha passato Ancelotti. Abbiamo scherzato, gli ho detto che una volta parlavamo di Pirlo e Kakà…”. Sono le parole di Adriano Galliani, in una intervista a ...

Fininvest e la pioggia d'oro sulla LegaPro - Galliani sogna la Serie A per il Monza calcio : IL RITRATTO 26 settembre 2018 Dal calcio alla politica e ritorno, ma con uno scranno al Senato: Galliani nuovo ad del Monza Ieri, in un martedì sera di calcio di provincia da Lega Pro, è andato un ...

Monza - Brocchi : 'Io cocco di Berlusconi? Mi ha sempre scelto Galliani' : Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport: 'Per me il Milan è stata una grande famiglia, è stato molto importante per me. Sono arrivato a 9 anni, ho fatto tutto il settore giovanile, ho vinto tutto con la prima squadra e ho avuto la ...

Calciomercato - Monza di Berlusconi : 16 acquisti. Galliani : 'Siamo da B' : Monza revolution, Galliani e Berlusconi vogliono la promozione: "Ora siamo da B!". E per esserlo hanno stravolto la squadra: 16 acquisti, 14 cessioni. Ora Brocchi ha una "fuoriserie" per la categoria .

