Al via le riprese di The End of the F*** ing World 2 | a quando il ritorno del gioiello di

(Di lunedì 4 marzo 2019)The End of theing2 di Netflix è ufficialmente entrata in produzione: la dramedy dark che lo scorso anno è stata una delle rivelazioni più piacevoli tra i contenuti della piattaforma tornerà con una seconda stagione dopo il seguito di pubblico e il successo di critica della prima.Irriverente ma anche drammatica, ricca di humor nero, questa serie concepita come un anomalo teen drama a tinte fosche che mescola generi e registri molto diversi è stata uno dei titoli più innovativi di Netflix per stile e linguaggio, complice anche l'ambientazione in stile road movie e una colonna sonora strepitosa. Non ultimo, va ricordato il formato praticamente inedito di 25 minuti, finora usato solo per le comedy pure.Dopo l'annuncio del rinnovo per una seconda stagione arrivato la scorsa estate, sono passati diversi mesi prima che iniziasse la produzione dei nuovi episodi. E il ...

