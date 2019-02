Mar Ionio | intensa scossa di terremoto su Zante in serata - 28 febbraio 2019

Ingv : terremoto oggi nel Mar Ionio Meridionale : Ingv: una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata oggi nel mar Ionio Meridionale e precisamente nel mare tra Siracusa e Catania

Meteo : depressione nel Mar Ionio - nubifragi oggi all'estremo sud - tanto vento altrove : Situazione localmente critica all'estremo sud dove da ieri imperversa un vortice di bassa pressione profondo e molto intenso, che sta innescando forti rovesci e temporali pressocchè continuati sui...

Meteo domani : ciclone nel Mar Ionio - ancora maltempo all'estremo sud. Venti forti in arrivo! : Un vortice di bassa pressione piuttosto organizzato si è sviluppato tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio e sta causando un guasto del tempo marcato su tutto il sud Italia. Nel corso della...

Meteo : depressione oggi nel Mar Ionio - forti piogge e temporali al sud! : La perturbazione nord atlantica che ha colpito il centro-nord negli ultimi giorni, provocando anche parecchi disagi per via delle piogge intense e la fusione della neve in Appennino, si è spostata...

Meteo : vortice ciclonico oggi nel Mar Ionio - ancora tanto maltempo e neve al centro-sud : Venti forti, pioggia, freddo e neve : questi sono gli elementi principali che possiamo osservare questa mattina sulle regioni del centro-sud. La depressione molto vasta e profonda formatasi ieri nel...

Trivelle - Mise : “Pronto emendamento per sospendere permessi. Ne bloccherà 36 - compresi i tre rilasciati nel Mar Ionio” : Un emendamento ‘blocca-Trivelle‘ al Dl Semplificazioni che prevede, per un “termine massimo di tre anni”, la sospensione dei permessi. Lo ha annunciato il ministero per lo Sviluppo economico, specificando che grazie alle modifiche “sarà impedito il rilascio di circa 36 autorizzazioni, compresi i tre permessi rilasciati nel mar Ionio“. Ovvero quelli al centro delle polemiche nei giorni scorsi, quando Verdi, ...

"Di Maio mente : il governo poteva ferMare le trivelle nello Ionio. Persino Berlusconi bloccò i nuovi permessi". : "Di Maio mente: poteva bloccare anche con un decreto legge i nuovi permessi di ricerca nello Ionio. Erano procedimenti, cioè richieste di trivellazione, avviati con i passati governi, certo. Ma questo non significa che il governo attuale non potesse intervenire. Persino Berlusconi lo fece...".Enzo Di Salvatore, costituzionalista del comitato promotore del referendum No Triv, colui che scrisse i quesiti referendari sottoposti al voto degli ...

Caos trivelle nel Mar Ionio. Di Maio : "Bugie - le ha volute il Pd" : Sono di nuovo le trivelle a far infuriare attivisti a 5Stelle e ambientalisti. Stavolta però il Movimento è al governo. E diversi esponenti della base pentastellata si sono sentiti traditi quando ...

Trivellazioni nel Mar Ionio - Di Maio approva. Ministero Ambiente : “Mai firmate autorizzazioni” : Il Ministero dello Sviluppo Economico guidato da Luigi Di Maio ha autorizzato le Trivellazioni per la ricerca di petrolio nel Mar Ionio. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "Iter obbligatorio, eredità del precedente governo".Continua a leggere

Via libera alle trivelle sul Mar Ionio : il governo sotto attacco respinge le accuse : Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto. Anche per questo incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme ...

Trivelle - Bonelli : «Di Maio ha autorizzato ricerche petrolifere nel Mar Ionio». Costa : mai firmato : Via libera a nuove trivellazioni nel mare di fronte alla Puglia e alla Basilicata. E' del 31 dicembre 2018 la pubblicazione sul Buig (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo risorse)...

Trivelle - Bonelli : 'Di Maio ha autorizzato ricerche petrolifere nel Mar Ionio' : Via libera a nuove trivellazioni nel mare di fronte alla Puglia e alla Basilicata. E' del 31 dicembre 2018 la pubblicazione sul Buig, Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo risorse, dell'...