Il film Bohemian Rhapsody arriverà anche in Cina | ma in versione censurata

Oscar 2019 - tutti i vincitori. Green Book miglior film - Malek protagonista per Bohemian Rhapsody : Il mondo del cinema si è riunito al Dolby Theatre di Los Angeles per la 91esima edizione degli Academy Awards, gli Oscar 2019 del cinema. Ecco tutti i vincitori:miglior film Green Bookmiglior regia Alfonso Cuaròn per Romamiglior attrice protagonista Olivia Colman per La Favorita. miglior attore protagonista Rami Malek per Bohemian Rhapsodymiglior canzone originale Shallow di Lady Gaga per A Star is ...

Oscar 2019 - Green Book miglior film. Rami Malek e Olivia Colman premiati per Bohemian Rhapsody e La Favorita). E Cuaron best director : Oscar politico e black come non mai. Green Book, un buddy movie comico sull’integrazione razziale tra un autista buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano gay negli Usa degli anni sessanta è l’Oscar per il miglior Film 2019. Alfonso Cuaron è il miglior regista per Roma (che vince anche l’Oscar come miglior Film Straniero). Rami Malek/Freddie Mercury è miglior attore per Bohemian Rhapsody e Olivia Colman miglior attrice per La ...

Oscar 2019 - tutti i vincitori. Green Book miglior film. Malek protagonista per Bohemian Rhapsody : Il mondo del cinema si è riunito al Dolby Theatre di Los Angeles per la 91esima edizione degli Academy Awards, gli Oscar del cinema 2019. Ecco tutti i vincitori: miglior film Green...

Oscar 2019 - categoria miglior film : tra i candidati 'A star is born' e 'Bohemian Rhapsody' : Domenica 24 febbraio verranno consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles gli Oscar 2019. Manca veramente poco alla cerimonia di premiazione e c'è grande attesa e curiosità soprattutto per quale pellicola vincerà la statuetta di miglior film. Nella categoria più importante, premiata per ultima, si contenderanno l'ambito premio 'A star is born' di Bradley Cooper, 'Black Panther' di Ryan Coogler, 'BlacKkKlansman' di Spike Lee, 'Bohemian Rhapsody' ...

Bohemian Rapsody? È un film santino che non dice la verità. Freddie Mercury sapeva anche deludere. : [embed]https://youtu.be/bWd0tGmnBa0[/embed] Chiedo scusa ai fans con i paraocchi per quello che ho detto nel video e per quello che vado a scrivere, ma mi dissocio dal film “Bohemian Rhapsody” e dalla santificazione di Freddie Mercury e dei Queen. Per dare spunti di critica a quanto sto per scrivere, aggiungo che non ho visto il film, ma ne ho letto solo gli echi, dovuti anche al boom del botteghino: 28 milioni di euro solo in Italia, ...

Premi Oscar : cinque nomination per il film Bohemian Rhapsody : Nel pomeriggio di oggi 22 gennaio sono state rese note tutte le nomination per i Premi Oscar 2019: l'attesissima cerimonia di consegna è prevista il 24 febbraio prossimo ad Hollywood, presso il Dolby Theatre. Le candidature Dopo la vittoria ai Golden Globes, sarà grande attesa per il film Bohemian Rhapsody, dedicata alla storia dei Queen e del suo leader Freddie Mercury: il film è stato candidato per ben cinque nomination. Il film è in lizza ...

Oscar 2019 - Bohemian Rhapsody - La Favorita e Roma in corsa per il miglior film. Tutte le nomination : L' Academy annuncia le candidature per la 91esima edizione degli Oscar , in programma il 24 febbraio. Ecco Tutte le nomination. miglior film - 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'Bohemian Rhapsody', '...

Oscar 2019 - 'Roma' fa il pieno di nomination. "Bohemian Rhapsody" in corsa come miglior film : Sono state presentate le nomination per gli Oscar 2019, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo. Ad annunciare la lista dei candidati di quest'anno saranno gli attori Tracee...

Boom di “Bohemian Rhapsody” - è tra i 20 film più visti di sempre : E' inarrestabile "Bohemian Rhapsody". Con oltre 25 milioni di euro d'incassi il film-opera rock sulla vita di Freddie Mercury e dei Queen è già entrato nella lista dei 20 film più visti di sempre del mercato italiano ed è diventato il biopic musicale di maggior successo in Italia. Uscito nelle nostre sale il 29 novembre, continua a essere in programmazione, visti anche i premi che continua a conquistare, in particolare il prestigioso Golden ...

Bohemian Rhapsody - il film in versione karaoke nei cinema italiani : Bohemian Rhapsody in versione karaoke nei cinema italiani. L’auspicio di tanti spettatori che hanno già visto il biopic sui Queen è diventato realtà. Il 22 e 23 gennaio 2019 oltre 200 sale cinematografiche italiane ospiteranno Bohemian Rhapsody /Sing Along Version. Letteralmente una copia speciale del film diretto da Brian Singer, con protagonisti Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor, dove nella fascia bassa dello schermo si ...

Bohemian Rhapsody - Brian May risponde alle critiche : 'Nel film c'è soltanto la verità' : Il film Bohemian Rhapsody, incentrato sulla storia dei Queen e del suo frontman Freddie Mercury, oltre ad aver avuto grande successo tra il pubblico, ha fatto e continua a far parlare di sé per le polemiche e le continue repliche tra i membri della band e i suoi detrattori. Recentemente proprio Brian May, storico chitarrista della band, e tra i produttori del film, ha voluto rispondere in modo piuttosto pungente. Le critiche e la risposta di ...

Bohemian Rhapsody : il film torna nelle sale italiane in versione 'karaoke' : Dopo il successo straordinario ottenuto ai Golden Globes, un film come Bohemian Rhapsody continua a essere proposto e lanciato in moltissimi modi: sembra quasi impossibile non cavalcare il grande momento di gloria. E infatti il film tornerà nelle sale italiane in versione speciale, karaoke, fatta per essere cantata dal pubblico presente in sala. ...Continua a leggere

Dopo Bohemian Rhapsody in arrivo tre film musicali a tema rock - uno sarà su Elton John : Dopo il grande successo di Bohemian Rhapsody, pellicola sui Queen che è stata un autentico record d'incassi e si è portata a casa un Golden Globe per il miglior film drammatico, il cinema continua a tingersi di rock con altre pellicole in arrivo dedicate a grandissimi artisti internazionali: Motley Crue, Elton John e Lynyrd Skynrd. Si tratta di tre produzioni distinte, ognuna delle quali è in grado di attirare il suo pubblico per diversi ...

Trionfa Bohemian Rhapsody - al film sui Queen 2 premi : "Bohemian Rhapsody", il film sui Queen, ha provocato una grande sorpresa ai Golden Globe, aggiudicandosi i premi per il "miglior film drammatico" e "miglior attore", conquistato da Rami Malek per la sua interpretazione di Freddie Mercury. Gli altri film che hanno ottenuto le luci della ribalta nella serata, che ha riunito il meglio di Hollywood, sono stati "Roma" del messicano Alfonso Cuaron e "Green Book", di Peter Farelly. Indicato alla ...