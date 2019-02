Confermata la localizzazione in italiano di Judgment

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Per la felicità di tutti gli appassionati al franchise, SEGA conferma ufficialmente cheavrà una completainLa conferma arriva dal nuovo trailer del gioco nel quale è annunciato che il titolo sarà localizzato, oltre che nella nostra lingua e in inglese, anche in francese, tedesco, spagnolo e con la possibilità di impostare anche il doppiaggio originale giapponese.Il titolo, palesemente ispirato alla celebre serie Yakuza, ci permetterà di esplorare i bassifondi di Kamurocho nei panni del detective Takayuki Yagami, personaggio dal temperamento peculiare, con il quale vivremo quest'avventura action in salsa giapponese.Leggi altro...

