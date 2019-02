MAGGIORE-GOL | UNO STADIO IN PIEDI | CHI NON SALTA E' UN LIVORNESE

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Busto Arsizio regola CasalMAGGIORE e vola alla Final Four : Busto Arsizio si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile che andrà in scena il 2-3 febbraio a Verona. Le Farfalle hanno staccato il pass grazie alla vittoria contro Casalmaggiore per 3-1 (15-25; 25-19; 25-22; 25-18) nel ritorno dei quarti di Finale: le biancorosse si sono imposte autorevolmente al PalaYamamay replicando il risultato dell’incontro d’andata e in semiFinale affronteranno Novara ...