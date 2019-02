Lega Pro | il prossimo turno di campionato sarà dedicato ad Astori

Carcere per George Pell - cardinale pedofilo. Al processo il suo Legale disse : 'Fu una semplice penetrazione' - di M.A. Calabrò - : Una carica quella che era iniziata nel 2014 con i poteri di un vero e proprio "zar dell'economia" vaticana da cui aveva ottenuto dal Papa un "leave of absence", un permesso di allontanarsi dal ...

Siae - Mogol : “Proposta legge Lega su radio? Chi dice che è sovranista è incompetente. Mahmood? Gli ho offerto borsa di studio per diventare autore” : “Non sono contro la musica straniera, ma credo semplicemente che lasciare il 30% di spazio alla musica italiana sia una cosa buona. La proposta di legge serve perché questo spazio esista e perché la norma venga rispettata. Peraltro, c’è stata una radio che contestava questa proposta e poi ci siamo accorti che trasmette il 38% di musica italiana”. Sono le parole del presidente della Siae, Giulio Repetti, in arte Mogol, ospite di ...

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : "Ora basta propaganda". La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : I retroscena sullo scontro in CdM tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria si sprecano. Nervi tesi, accuse incrociate. Ma su un punto sono tutti d'accordo. Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per

Siae - fino a ieri la proposta della Lega era inutile propaganda. Poi è arrivato Mogol : Stiamo assistendo a una strana storia d’amore tra chi dice di voler cambiare le cose e i dinosauri dello status quo. Uno scenario grottesco e italianissimo, che dimostra come buona parte della politica e la vecchia industria musicale siano ormai irreparabilmente lontane da ciò che succede nella vita reale. Ma andiamo con ordine. Finito il festival di Sanremo, l’ex direttore di Radio Padania e oggi deputato della Lega Alessandro Morelli tuona: ...

NOMINE/ Fincantieri - Snam e i dossier pronti a far scattare la lotta Lega-M5s : La tornata di NOMINE in arrivo, tutte in aziende pubbliche, anche quotate, di prima categoria, farà sicuramente scattare delle lotte di potere

Tre problemi per la Lega : 'Noi siamo glocal da sempre', taglia corto il viceministro all'Economia, Garavaglia, per superare la contraddizione tra l'alleanza nazionale con i 5 stelle e quelle locali con il centrodestra. Ma è ...

Classifica EuroLega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Asse di Tria e Lega sulle infrastrutture : no alla propaganda del Movimento 5S Ma Salvini frena : tuteliamo Di Maio : L’attacco del ministro, nuovo scontro con i pentastellati. Quei sospetti del Movimento sul premier Conte

Asse Tria-Lega sulle infrastrutture : no alla propaganda del Movimento 5S : Lo sa bene anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che anche per questo, oltre che per convinzione personale, non ha mai fatto mancare il suo sostegno al ministro dell'Economia. ...

Mogol con Salvini - più musica italiana in radio/ Siae - ok a proposta di legge Lega : Sì alla proposta di legge della Lega sulla trasmissione di musica italiana nelle radio, lo dice il presidente della Siae Mogol

Autonomia : M5s avverte la Lega - "Condivisione del progetto o si ferma tutto" : "Sulle Commissioni paritetiche per l'Autonomia è necessario garantire la massima condivisione, la ministra Stefani sta invece procedendo in solitaria. Le Commissioni svolgono un ruolo fondamentale di raccordo, con la decisione di procedere alle nomine senza il minimo confronto la Stefani rischia di causare l'intoppo di tutto l'iter". Lo si apprende da fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle. "Per ...

Stadi : accordo Lega Pro con Fidi Toscana : ANSA, - FIRENZE, 26 FEB - Lega Pro e Fidi Toscana hanno sottoscritto un accordo, che diventa un progetto pilota della durata di due anni, per agevolare gli investimenti in infrastrutture sportive in ...

Lega Pro : Ghirelli - arbitri con microfono : ANSA, - FIRENZE, 26 FEB - Sull'introduzione di microfono e auricolare per gli arbitri nelle partite di C, "dal 10 marzo si parte in questa direzione. C'è l'esigenza di diminuire la percentuale di ...