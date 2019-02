swissinfo.ch

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

Tg3web : #Kashmir, la tensione è altissima e crescente tra #India e #Pakistan. Attacchi aerei incrociati, centinaia di morti… - FatimaCurzio : RT @Tg3web: #Kashmir, la tensione è altissima e crescente tra #India e #Pakistan. Attacchi aerei incrociati, centinaia di morti, chiusura d… - Renzoseccia : RT @Tg3web: #Kashmir, la tensione è altissima e crescente tra #India e #Pakistan. Attacchi aerei incrociati, centinaia di morti, chiusura d… -