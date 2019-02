' Decretone' su Q100 e rdc | arriva l' ok dal Senato | si attende il passaggio alla Camera

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ildà il via libera agli emendamenti presentati alsu Quota 100 e reddito di cittadinanza. Entro la prossima settimana, infatti, il testo sarà sottopostoper la seconda lettura e la conversione in legge definitiva. Come ormai noto, la scadenza fissata per ilè il 29 marzo: entro tale data, ladovrà esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica che il Governo Conte sta preparando.Pronto un nuovo pacchetto di modifiche Si tratta di un altro mini-pacchetto di modifiche che l'esecutivo sta valutando di introdurre per quanto riguarda gli ultimi nodi da chiarire da sottoporre a Montecitorio. L'esecutivo giallo-verde, infatti, apre ad una importante modifica a favore delle lavoratrici madri con figli a carico, le quali potranno beneficiare di uno sconto contributivo di un anno per ogni figlio. Tra le modifiche, anche l'innalzamento ...