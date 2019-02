Ronaldo | smentite le voci di un addio a fine stagione

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019)e il suo futuro Dopo il primo esito della doppia sfida contro l'Atletico Madrid, a Torino e non solo, sono rimbalzarecontrastanti. In molti sostenevano che secondo alcuni rumors provenienti dal Portogallo e dalla Spagna, Cristianostava pensando di.lasciare la Juve a. Una vera bomba che ha scosso tutto l'ambiente. Certo, nelle ultime uscite stagionali, il portoghese ha mostrato una certa insofferenza. In certi frangenti ha incitato i compagni a salire in avanti, ad alzare il baricentro della squadra. Questo in netto contrasto con i messaggi che invece arrivavano costantemente dalla panchina. Insomma il gioco di Allegri, non pare entusiasmarlo in modo particolare. Cristiano ama attaccare e segnare, non attendere l'avversario.La verità sul suo futuro Tutte queste situazioni hanno innescato una serie di considerazioni, che hanno "allontanato" il ...

junews24com : Cristiano Ronaldo resta alla Juve: smentite le voci di una cessione -