Le 10 ricette salvacena dei negati in cucina

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il panino di mio nonno - Gianluca, 31 anni, consulente informaticoLa Frisa - Francesca, 34 anni, bloggerIl piatto Ciccio - Lucia, 35 anni, ufficio stampaIl semolino - Laura, 30 anni, project managerPasta tonno e limone - Giorgio, 37 anni, ingegnereSalvaGen(t)e - Gene, 50 anni, lavora nell’ambito della culturaIl tris vincente - Giulia, 25 anni, food prInsalata Popeye - Simone, 37 anni, ingegnereBenni's special - Benedetta, 31 anni, prScongelami l’anima - Andrea - 34 anni - giornalista - MilanoPer qualcuno è catartico, c’è chi racconta che per i fornelli nutre una vera e propria passione e che con quattro cose in frigo crea capolavori. Ma ci sono anche persone che solo all’idea di avvicinarsi ai fornelli vanno in ansia, si annoiano, la prospettiva di passare la serata a spadellare li fa rabbrividire: non sannore, non vogliono farlo, né tantomeno hanno voglia di ...