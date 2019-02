La pm youtuber dà consigli per dimagrire

Antonio Di Pietro - l’ex pm di Mani Pulite ora fa il contadino-youtuber e dà consigli ai giovani sulla vita nei campi : L’ex magistrato simbolo di Tangentopoli, Antonio Di Pietro, ha abbandonato tribunali e aule del Parlamento per darsi all’agricoltura. Per la precisione fa il contadino – youtuber. L’ex magistrato ha creato infatti “La Terra è uguale per tutti”, un programma in cui dà consigli ai Millenials, cercando di convincerli a tornare alla terra. Compresa la figlia che, nonostante la sua laurea alla Bocconi, viene ...