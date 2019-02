Il nuovo trailer di Captive State

Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch nel trailer che ne narra le origini : Dopo i rumor della scorsa settimana arriva l'ufficialità: Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch, il trentesimo personaggio giocabile dell'apprezzato hero shooter di Blizzard.Le informazioni dettagliate al momento latitano ma sembra che si tratterà di un personaggio di supporto, una sorta di medico da combattimento tutto da scoprire che potrebbe proporsi come una sorta di punto d'incontro tra un DPS e un curatore vero e proprio. Al di là di ...

Il Tribunale Rivoluzionario di We. The Revolution prende vita in un nuovo trailer gameplay : Con l'uscita di We. The Revolution, prevista il 21 marzo, che si avvicina a grandi passi, il gioco torna a far parla di sé in un breve gameplay trailer che ci mostra alcuni elementi centrali delle meccaniche di gioco dell'opera sviluppata da Polyslash.Nel gioco vestiremo i panni di un giudice del Tribunale Rivoluzionario durante la Rivoluzione francese e avremo a che fare con più di 100 casi unici e moralmente ambigui e dovremo venire a patti ...

Elton John : ecco il nuovo trailer ufficiale del film Rocketman! : Rocketman: pubblicato online il nuovo trailer ufficiale della pellicola sulla vita di Elton John. Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Rocketman, il film che racconta al cinema la storia di Elton John, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera. Il protagonista è Taron Egerton: la star di Hollywood spera di ripetere il successo ottenuto da ... Leggi tuttoElton John: ecco il nuovo trailer ufficiale del ...

Il nuovo trailer di The Division 2 svela i dettagli dell'endgame : Con lo sviluppo guidato da Massive Entertainment in collaborazione con altri sette studi in tutto il mondo, The Division 2 (non perdetevi la nostra ultima prova) si propone come la nuova evoluzione di quell'esperienza GDR e sparatutto online open world che il primo gioco ha contribuito a creare. Ambientato sette mesi dopo la diffusione di un virus letale nella città di New York, The Division 2 immergerà i giocatori in una Washington D.C. ormai ...

Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta in un nuovo trailer : Super Dragon Ball Heroes World Mission è la nuova iterazione videoludica dell'immortale franchise di Dragon Ball, e questa volta giungerà per PC e Nintendo Switch per la prima volta.Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta dunque in un nuovo trailer, il quale possiamo vedere qui di seguito riportato. Nel filmato possiamo avere un assaggi della modalità Creazione delle Carte, modalità che ci permetterà di creare e utilizzare le proprie ...

«Ricordi?»: il trailer del nuovo film con Luca Marinelli

Pets 2 - nel nuovo trailer Harrison Ford diventa il cane Rooster : Pets 2 si appresta ad arrivare nelle nostre sale con un nuovo trailer pronto a mostrarci il cane Rooster, nuovo personaggio con la voce di Harrison Ford. Il film di animazione, targato Illumination Entertainment e che sarà proiettato nei nostri cinema dal 6 giugno 2019, è il sequel di Pets – Vita da animali, uscito nelle sale cinematografiche nel 2016. Diretta da Chris Randau, la pellicola di animazione ha riscosso un enorme successo, tanto ...

Il nuovo trailer di Sekiro : Shadows Die Twice è dedicato al boss Lady Butterfly : Il director di Dark Souls Hidetaka Miyazaki sta portando il suo visionario marchio di sviluppo di gioco in una nuova serie con Sekiro: Shadows Die Twice. Mentre il nuovo gioco lascerà indietro alcune caratteristiche dei giochi di ruolo della serie Dark Souls, altri aspetti verranno mantenuti e sviluppati. Gli incredibili combattimenti contro i boss sono forse una delle più importanti caratteristiche mantenute. Con il lancio di Sekiro che si ...

Age of Wonders : Planetfall ha una data di uscita e un nuovo story trailer : Triumph Studios e Paradox Interactive svelano nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall, assieme al nuovo story trailer e alla data di uscita ufficiale.Il gioco uscirò il 6 agosto, mentre per tutti i nuovi dettagli svelati dallo sviluppatore riportiamo il comunicato ufficiale di Koch Media:Paradox Interactive ha oggi annunciato nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall. Il titolo strategico sci-fi di prossima uscita, e successore della ...

Age of Wonders : Planetfall arriverà il 6 agosto - disponibile un nuovo story trailer : Triumph Studios e Paradox Interactive svelano nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall, assieme al nuovo story trailer.Il gioco uscirò il 6 agosto, mentre per tutti i nuovi dettagli svelati dallo sviluppatore riportiamo il comunicato ufficiale Koch Media:Paradox Interactive ha oggi annunciato nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall. Il titolo strategico sci-fi di prossima uscita, e successore della serie dei Triumph Studios, Planetfall ...

Oggi Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a One Piece World Seeker, open-World con protagonista Luffy e la sua ciurma. Il titolo sarà Disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 15 marzo. Il trailer di oggi si focalizza sul sistema dei punti karma, che permetterà di instaurare dei rapporti con alleati e perfino nemici. Ecco quanto riportato nel comunicato:"Il Sistema Karma non sono permetterà a Luffy di sviluppare legami con ...

Pubblicato il nuovo trailer live-action di The Division 2 diretto da Nicolas Winding Refn : Ubisoft sta preparando i fan all'imminente lancio di The Division 2 e, stavolta, lo ha fatto pubblicando un nuovo trailer dedicato al gioco.Grazie alla segnalazione di VG247, apprendiamo che sul canale YouTube di Ubisoft Italia, è comparso il trailer live-action diretto dal regista Nicolas Winding Refn (Drive, Solo Dio Perdona).Il video è piuttosto malinconico e mostra l'ambientazione post-apocalittica in cui si ritroverà la società ormai alla ...

Far Cry New Dawn sarà disponibile solo da domani e Ubiosft ha ben pensato di pubblicare un nuovo trailer per aiutare i giocatori a sopravvivere in questo nuovo mondo devastato. Il trailer in questione si focalizza sui modi per potenziare la base del giocatore, Prosperity.come riporta Gamingbolt, Prosperity è formata da diverse strutture come il campo d'addestramento, giardino, banco da lavoro e la zona adibita alle spedizioni. Esplorando il ...

L'apocalisse zombie di Days Gone arriverà tra qualche tempo su PS4. L'esclusiva per l'ammiraglia di Sony è certamente una delle uscite più attese di questo 2019 e, in vista del lancio del gioco, ecco arrivare delle nuove immagini e un nuovo trailer.Il nuovo video di Days Gone si concentra sulL'amore fra il protagonista Deacon e Sarah:Qui sotto, invece, potete vedere alcune immagini tratte dal gioco.