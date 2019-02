ilmessaggero

(Di martedì 26 febbraio 2019) ... i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto in serata una riunione a palazzo Chigi col premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante la quale avrebbero messo ...

ilmessaggeroit : Banche, recepiti in parte i rilievi della Ue sul decreto rimborsi: in arrivo 1,5 miliardi per i truffati -