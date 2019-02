2018 record per il costruttore francese Psa | volano utili e ricavi

Amazon non paga tasse sui profitti record del 2018 : è polemica sulla riforma fiscale di Trump : Non solo Jeff Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo e il suo impero sta per estendersi con una nuova sede in Virginia , erano due ma, causa proteste da parte di autorità locali, ha dovuto ...

Onu - nel 2018 record di civili uccisi in Afghanistan : L'anno scorso ben 10.993 civili sono morti o sono rimasti feriti in Afghanistan , ovvero il bilancio annuale più pesante dal 2009: è quanto emerge dal rapporto annuale della Missione di assistenza ...

Trapianti e donazioni - il 2018 è stato un anno quasi da record : Secondo i dati presentati dal Centro Nazionale Trapianti e dal Ministero della Salute, il trend 2014-2018 vede una crescitadelle donazioni pari al 24,4%: nel 2018 ci sono stati 1.680 donatori e 3.718 Trapianti

Italia - 2018 anno record per la birra : export a +11% : Oltre a contribuire all'economia, la birra artigianale rappresenta anche una forte spinta all'occupazione soprattutto tra gli under 35 che sono i più attivi nel settore con profonde innovazioni che ...

Birra : consumi record - un miliardo di euro nel 2018 : In Italia gli acquisti di Birra hanno raggiunto il livello record di un miliardo di euro nel 2018, con un consumo pro capite medio di 32 litri, il più alto sempre di sempre: è quanto emerso da una analisi della Coldiretti in occasione del “Beer Attraction” la fiera di settore che si tiene a Rimini fino al 19 febbraio. A fare segnare il record sono anche le esportazioni che sfiorano il valore di 200 milioni di euro con un aumento di ...

Record storico per Alleanza Assicurazioni : +10% nel 2018 : Dati Record per il quarto anno consecutivo e una nuova produzione in crescita. E' il bilancio 2018 dell'attività di Alleanza Assicurazioni, del Gruppo Generali, presentato ai Magazzini del Cotone di ...

2018 : temperature da record per il quarto anno consecutivo : Il trend che inizia a farsi preoccupante: i dati appena diffusi dalla Nasa ci dicono che anche il 2018 ha fatto registrare temperature da record nel mondo

Epic Games e lo streaming guidano gli investimenti record del 2018 - articolo : Può essere considerato un quadro delle tendenze dell'ultimo anno. Il filo rosso che unisce tutto quanto accaduto nel 2018, sotto forma degli investimenti raccolti nel corso dell'anno. In prima fila Epic Games, che con la forza di Fortnite ha attirato 1,25 miliardi di dollari di investimenti. Si tratta del più grande turno di finanziamenti dello scorso anno e del più grande della storia dell'industria videoludica se si considerano le aziende non ...

Liverpool da record : nel 2018 utile di 121 milioni : Bilancio Liverpool 2018 – Il Liverpool ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per l’anno 2018, che si è chiuso in maniera estremamente positiva. Il club inglese ha sottolineato soprattutto gli investimenti portati a termine per il miglioramento della rosa, ma anche quelli fuori dal campo, che hanno guidato la crescita economica societaria. Intel crea […] L'articolo Liverpool da record: nel 2018 utile di 121 milioni è stato ...

Atac : 2018 record vendite biglietti - più di 100 milioni : Roma – Il 2018 e’ stato un anno record per Atac sul versante delle vendite dei biglietti. Complessivamente l’azienda ha superato quota 100 milioni di titoli venduti corrispondenti a ricavi per un valore di oltre 271 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2017. Al risultato hanno concorso in buona misura i biglietti turistici (24, 48, 72 ore e settimanali) per i quali si sono registrati ricavi in crescita del 10,8% ...

BPER - utile 2018 record per 402 milioni. BCE alza CET1 minimo al 9% : BPER ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di 402 milioni di euro "il più elevato nella storia del Gruppo" e accompagnato da una "solida posizione patrimoniale con un CET1 ratio a regime prossimo al ...