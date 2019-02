Usa: Black power, valanga di Oscar

: @filocst Premettendo che non se lo merita, la spiegazione è: in Usa è stato un fenomeno culturale importante avere… - lifeonmark : @filocst Premettendo che non se lo merita, la spiegazione è: in Usa è stato un fenomeno culturale importante avere… - iamakeel1 : RT @BarbieXanax: Quindi nel caso vincesse Black Panther miglior colonna sonora, gli USA sarebbero convintissimi che a vincere siano gli afr… - _Rebel_Rebel : RT @BarbieXanax: Quindi nel caso vincesse Black Panther miglior colonna sonora, gli USA sarebbero convintissimi che a vincere siano gli afr… -

Riscatto afro-americano agli. Dopo la vittoria di Regina King,miglior attrice non protagonista per "Se la strada potesse parlare", la costumista Ruth Carter ha vinto l'per i migliori costumi grazie alla sua rappresentazione dei costumi della popolaziozione di Wakanda perPanther. La Carter ha ringraziato Spike Lee, il regista che per primo ha creduto in lei e poi ha reso omaggio al messaggio diPanther, il primo film tratto da un fumetto candidato nella categoria miglior film agli academy.(Di lunedì 25 febbraio 2019)