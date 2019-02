Isola | Soleil Sorge umilia gli altri concorrenti | Siete inferiori

L'Isola dei Famosi - la Romero insulta Soleil : 'Fai schifo - sei finta come la me...' : Clima teso in queste ore sulle spiagge delL'Isola dei Famosi 2019, dove abbiamo visto che molti dei naufraghi in gara hanno puntato il dito contro la bella Soleil Sorge, l'ex protagonista di Uomini e Donne che sta portando un bel po' di scompiglio nel reality show. In molti, infatti, hanno puntato il dito contro la ragazza, che tuttavia ad oggi è una delle pochissime concorrenti (se non l'unica!) che riesce a rendere 'frizzante' in clima in ...

Isola dei Famosi - Soleil e Ariadna si lasciano andare a reciproche accuse : Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all'Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l'ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. A muso duro una di fronte all'altra La Romero, indispettita dalle dure parole dell'altra naufraga, ha replicato che lei è una ragazza di pancia, una persona vera e ...

Isola dei Famosi - Soleil 'Sei una bambina viziata' e Ariadna 'Sei una finta di m...' : Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all'Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l'ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. A muso duro una di fronte all'altra La Romero, indispettita dalle dure parole dell'altra naufraga, ha replicato che lei è una ragazza di pancia, una persona vera e ...

Isola 2019 - Ariadna contro Soleil : “Fai schifo!” e lei tira in ballo il figlio : Lite Soleil-Ariadna Isola dei Famosi 2019: volano paroloni! È avvenuto un duro scontro tra Soleil e Ariadna all’Isola 2019! Non si sopportano e lo abbiamo capito bene quest’oggi, precisamente nel momento in cui Ariadna si è spazientita per alcuni atteggiamenti della sua rivale. Crede che sia arrogante e costruita, che porta solo malumore e… poi […] L'articolo Isola 2019, Ariadna contro Soleil: “Fai schifo!” e ...

Soleil Sorge attaccata da Ariadna all’Isola : “Finta come la mer**” : Isola dei Famosi: Ariadna Romero provocata si scontra contro Soleil Sorge I telespettatori da casa ringraziano Soleil Sorge per aver accettato di diventare naufraga dell’Isola, altrimenti di cosa avremmo parlato quest’anno? Nessuno dei concorrenti tollera l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: o la si ama o la si odia. Dopo i primi giorni in cui hanno avuto un buon rapporto, Ariadna Romero si è scagliata contro Soleil dicendole ...

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna e Marina si scontrano con Soleil : Appuntamento quotidiano, anche oggi, 25 febbraio, con l'Isola dei Famosi 2019, nella striscia quotidiana in onda su Canale 5.A Playa Uva, Riccardo è rientrato dopo gli accertamenti medici anche se le forze non sono ancora al 100%.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Ariadna e Marina si scontrano con Soleil pubblicato su Gossipblog.it 25 febbraio 2019 16:25.

Isola dei Famosi - Soleil Sorgè accusa i suoi compagni di essere inferiori : Soleil Sorgè è una delle concorrenti meno apprezzate di questa edizione dell'Isola dei Famosi, il suo ingresso nel reality insieme a Jeremias Rodriguez non è andato a genio agli altri naufraghi. I ...

Isola dei Famosi - Soleil Sorgè a duro attacco ai naufraghi : 'Inferiorità di ragionamento' : All'Isola dei Famosi si sta abbattendo una nuova tempesta. La protagonista di una nuova polemica è stata Soleil Sorgè che tra l'altro ha fatto delle pesanti accuse nei confronti degli altri naufraghi. Secondo quanto riportato nel daytime di ieri, la Sorgè è andata su tutte le furie perché continua a non sentirsi capita dai suoi compagni di viaggio. Jo Squillo ha cercato di far ragionare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, spiegandole che lo ...

Isola dei Famosi - Jo Squillo inorridita da Soleil : 'C'è inferiorità di ragionamento tra me e loro' : Da quando Soleil Sorgè è entrata all' Isola dei Famosi 2019 il clima tra i naufraghi è diventato in parte ostile. Jo Squillo , durante un confronto con la ragazza, ha cercato di farle capire che ...

News Isola dei Famosi - Soleil fuori controllo : insulti pesantissimi agli altri naufraghi : Isola dei Famosi News, un day time di fuoco per Soleil Sorgè Se Soleil Sorgè non esistesse bisognerebbe inventarla. O forse no, visto che all’Isola dei Famosi ha superato davvero ogni limite avendo parlato malissimo dei naufraghi e usato parole inutilmente cattive nei loro confronti. Da giorni la Sorgè continua a farsi notare per il […] L'articolo News Isola dei Famosi, Soleil fuori controllo: insulti pesantissimi agli altri ...

Isola - Brosio fa scoppiare il caso di Soleil : 'Fatta vincere nella prova del fuoco' : Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda ieri 20 febbraio in prima serata su Canale 5 e dove come di consueto, abbiamo visto gli animi piuttosto accesi dei naufraghi. In particolare Paolo Brosio, senza mezzi termini, ha denunciato le irregolarità nella prova leader della scorsa settimana che ha visto la vittoria di Soleil Sorgè, la quale secondo il giornalista, sarebbe stata avvantaggiata dalla produzione. Insinuazioni che tra ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio : Soleil è stata favorita per diventare leader : Paolo Brosio e Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Dopo la sfuriata di mercoledì scorso contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2019, ieri sera Paolo Brosio ha nuovamente attaccato il programma nel corso della diretta. Questa volta, però, nessuna arringa dovuta alle pessime condizioni in cui il gruppo è costretto a vivere a Playa Uva, ma una denuncia pacata e netta sulle condizioni di favore di cui ha goduto Soleil Sorge. Durante ...

Isola - Brosio : 'Prova del fuoco taroccata - Soleil avvantaggiata dalla produzione' : Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras Alvin e le opinioniste in studio Alda D'Eusanio e Alba Parietti. L'eliminata di puntata è stata Giorgia Venturini che ha perso al televoto contro Marco Maddaloni e Luca Vismara. Al televoto flash, invece, è stato eliminato l'ex calciatore Stefano Bettarini che ha ...

L'Isola dei famosi - sospetti di Paolo Brosio contro la produzione : Soleil sarebbe favorita : Pioggia di critiche ieri sera alL'Isola dei famosi 2019, dove ci sono state anche le accuse di Paolo Brosio nei confronti della produzione del reality show di Canale 5. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che il giornalista durante il momento delle nomination all'interno della palapa ha puntato il dito contro alcune atteggiamenti poco chiari che sarebbero avvenuti in occasione dell'ultima prova leader, dove la bella Soleil Sorge è stata ...