Il crollo del M5s non spalanca le porte a Salvini | che però vince

Il crollo del M5s in Sardegna non spalanca le porte a Salvini (che però vince) : Roma. Qualche giorno fa il capogruppo del M5s alla Camera Francesco D’Uva, dopo il brutto risultato in Abruzzo, spiegava che, insomma, ci sono stati problemi di comunicazione. Un grande classico dei partiti in difficoltà, insieme alla “ripartenza dalle periferie”. Adesso ci manca solo che qualche au

Solinas è il nuovo presidente della Regione Sardegna. I complimenti di Zedda. crollo M5S. : Anche se lo spoglio non è ancora terminato, non ci sono più dubbi, Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è il nuovo presidente della Regione Sardegna. Lo ha riconosciuto anche il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, che si è prontamente complimentato con lui, non appena il risultato è stato chiaro. Q...

Sardegna - centrodestra aumenta distacco. Lega al 12% - si conferma crollo del M5s : 16.11 aumenta il distacco di Christian Solinas su Massimo Zedda. Quando sono state scrutinate 299 sezioni su 1840 (12%), il candidato del centrodestra alla carica di governatore in Sardegna e' in vantaggio con il 47,24% sullo sfidante del centrosinistra, inchiodato al 34,03%, e sul Cinquestelle Francesco Desogus (M5s), ancora piu' lontano al 10,86%. Seguono Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 2,83%, Mauro Pili (Sardi Liberi) 2,51%, ...

Sardegna - scrutinio-lumaca. Solinas avanti e Zedda insegue. crollo del M5s : L'esito del voto alle Regionali in Sardegna che, con le operazioni di scrutinio ancora a rilento, vede concretizzarsi lo spettro dell'Abruzzo sul Movimento cinque stelle "non va enfatizzato". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Sharm el Sheik dove è impegnato nel vertice Ue-Lega araba, invita a non ingigantire il rilievo di questo voto amministrativo nel quale il candidato governatore del Movimento cinque stelle, Francesco Desogus, ...

Elezioni Sardegna - il peso del crollo M5S incombe su Salvini : Matteo Salvini continua a ripetere che per il governo non cambierà niente. Un refrain a cui non crede ma nel quale spera. Il centrodestra guidato a trazione leghista si prepara al bis. E a farne le spese però, anche stavolta, è il M5s, il socio di maggioranza, costretto a distanza di sole due settimane a leccarsi di nuovo le feriteE a farne le spese però, anche stavolta, è il M5s, il socio di maggioranza, costretto a distanza di sole ...

E' un uomo di nazionalità romena di 45 anni, la persona deceduta stamattina a Guidonia in seguito al crollo di un albero. L'uomo, residente a Palombara Sabina, stava transitando con la propria auto, una Panda, in via Maremmana inferiore, quando un grosso pino si e' abbattuto sulla macchina, uccidendolo.

Crollo alberi in via Casal del Marmo a Palmarola distrutta una macchina un ferito lieve. Sul posto vigili e protezione civile.

Paolo Kessisoglu : «Il giorno del crollo del ponte Morandi mi sono seduto e ho scritto di getto una canzone per Genova» : Arriva nelle radio su tutte le piattaforme digitali, nei punti vendita La Feltrinelli e su ibs.it il brano inciso da Paolo Kessisoglu dedicato al ponte Morandi intitolato “C’è da fare” incisa con la partecipazione di Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J – Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro ...

Secondo gli esperti Meteo sarà un weekend decisamente invernale soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature scenderanno anche di 10 gradi a causa di un'irruzione di aria fredda dai Balcani e dove potrà nevicare. Farà più freddo anche nelle regioni del Nord, ma qui il calo termico sarà meno marcato.

ATP Delray Beach - crollo Kyrgios : l’australiano sconfitto da Albot : ATP Delray Beach, Albot ha sconfitto Nick Kyrgios in tre set conquistando dunque i quarti di finale dove troverà Johnson ATP Delray Beach, Nick Kyrgios ha perso agli ottavi di finale un po’ a sorpresa. L’australiano era il favorito della vigilia dell’incontro con Albot, ma a passare ai quarti di finale è stato proprio quest’ultimo. Kyrgios ha infatti perso in tre set molto combattuti, con Albot che ha avuto la ...

Nervoso e spuntato : il crollo del Dio Ronaldo (nel momento decisivo) : PredestinatoOrigini «americane»L'operazioneFinestre rotteLo scambioAltro che CR7...Libro CuoreProprio tu...Primo amoreCocco di mammaOcchio alle sorelleLa scaramanziaHa qualcosa in piùNo tattooPollo, insalatina...IcemanDi un altro pianetaTestimone generosoA tutto gasLa multa salataL'altra carriera?Ciak, si giraCuore d'oroIl risarcimentoRe di CoppeGuai a prenderlo in giroSorriso smaglianteImpeccabile e coloratoCarisma da ...

Ponte Morandi. Autostrade nega di aver mai tirato in ballo la bobina come causa del crollo : È proprio il caso di dire che l’affaire bobina è duro a morire. Aspi risponde a Repubblica Genova, che ieri aveva dato la notizia – da noi riportata nella nostra rassegna – dell’interrogatorio del camionista ceco che seguiva di una ventina di metri il tir della Mcm che trasportava il fantomatico coil additato come possibile causa del crollo del 14 agosto. L’interrogatorio è avvenuto a Praga nei giorni scorsi. Martin Kucera, questo il nome ...

Coca-Cola affonda a ?Wall Street : è il crollo peggiore dopo quello del 2008 : Il brand Coca-Cola ha registrato un forte calo sul mercato azionario di Wall Street stando ai dati del 2018. Nello scorso anno, infatti, l'utile netto della multinazionale americana...

