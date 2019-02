Maltempo | cade un grosso albero a Firenze | nessun ferito

Maltempo Molise - oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco : cade un albero sulla statale : oltre 50 gli interventi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso) nella giornata di oggi a causa del Maltempo. I pompieri, dalle prime ore della notte scorsa, sono stati impegnati alacremente per il forte vento. Molti gli alberi caduti sulla sede stradale che hanno impedito o reso pericoloso il traffico veicolare. Tabelle segnaletiche, insegne, recinzioni di ...

Maltempo - cade dal tetto e schiaccia il figlio : morto 14enne : Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre che, mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal Maltempo, ha perso l'equilibrio probabilmente a causa di una raffica di ...

Maltempo - tragedia nel Lazio : cade da tetto e schiaccia il figlio - muore 14enne : Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre che, mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal Maltempo, ha perso l’equilibrio probabilmente a causa di una raffica di vento ed è caduto da un’altezza di sei metri finendo addosso al figlio che era sotto la scala. E’ accaduto in via Traversa del Grillo a Capena, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi per il 14enne. Il padre è rimasto illeso. Sul ...

Maltempo Roma - cade un reticolato su Ponte Scafa : disagi al traffico : Il forte vento ha provocato, sul Ponte della Scafa, sul Tevere, la caduta di un reticolato che separa la carreggiata stradale da una delle due sponde laterali. Un cartello stradale collegato a tale transennamento laterale, inoltre, è finito quasi sul centro della carreggiata. Si segnalano forti rallentamenti, per il conseguente restringimento del tratto percorribile dalle auto, nella viabilità di collegamento tra Ostia e Fiumicino. A quanto si è ...

Maltempo - cade un albero nel Cosentino : ferito un uomo : Un uomo è rimasto ferito a causa di un albero che è rovinosamente caduto al suolo. Il fatto è avvenuto questa mattina a Castrovillari (Cosenza) dove il forte vento sta provocando qualche disagio. L’uomo, colpito alla testa, è stato soccorso e accompagnato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L'articolo Maltempo, cade un albero nel Cosentino: ferito un uomo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - albero cade su un taxi : viale Trastevere bloccato : Ancora disagi causati dal forte vento a Roma. Un grosso ramo di un albero è caduto poco fa su un taxi a viale Trastevere. L’autista è rimasto fortunatamente illeso, non si registrano feriti ma la strada è bloccata. Grande paura anche tra i passanti che hanno assistito alla scena. L’albero ha inoltre danneggiato i cavi elettrici del tram e le persone a bordo del mezzo sono state fatte L'articolo Maltempo Roma, albero cade su un taxi: ...

Maltempo : cade albero su auto a Guidonia - morta conducente : A causa di violente raffiche di vento, un albero si è abbattuto su un’automobile uccidendo la conducente: è accaduto a Guidonia, alle porte di Roma. La donna è stata investita mentre era a bordo della sua Fiat Panda. E’ morta in ospedale. L'articolo Maltempo: cade albero su auto a Guidonia, morta conducente sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : gelo - vento e neve al sud. Nel napoletano un albero cade su un auto : Torna l'inverno, ma per poco al Centrosud: l'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una parte dell'Italia. A San Sebastiano al Vesuvio, nel ...

Maltempo e vento forte - cade un albero nel Napoletano : due feriti. Prorogata l'allerta meteo : Chiuse scuole, parchi e cimiteri dopo l'allarme della Protezione civile. Incidente nel golfo di Napoli, traghetto urta una nave. Vigili del fuoco al lavoro nel Sannio e in Irpinia

Maltempo - albero cade su auto : 2 feriti : 12.12 Un albero, caduto a causa del forte vento, si è abbattuto su un'auto sulla quale viaggiavano madre e figlio. E' accaduto a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano. La donna ha riportato un trauma al capo ed è stata ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per il figlio solo lievi escoriazioni.

Maltempo Campania : albero cade su auto nel Napoletano - 2 feriti : A causa del forte vento un albero è caduto su un’auto a bordo della quale viaggiavano madre e figlio, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Sul posto i carabinieri e il 118. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Il figlio ha riportato solo lievi escoriazioni. Maltempo e vento forte: calo delle temperature e neve al centro/sud, il punto della situazione L'articolo ...

L'europarlamentare Dorfmann a Falcade. Richiesti 6 miliardi dall'Italia al Fondo di solidarietà Europea per il Maltempo. Uccidere il lupo. ... : ... Andrea Bona: «Ho letto la bozza dell'intesa Veneto-Stato: in quel testo mancano riferimenti a Belluno e non ci sono cifre; molte parti sono ancora "in attesa del parere del Ministero di Economia e ...

Maltempo Calabria : albero cade su auto nel Vibonese - illeso conducente : La prefettura di Vibo Valentia segue l’evoluzione delle condizioni meteo: ieri si è tenuta, in via preventiva, una riunione dell’unità di crisi, che è rimasta comunque allertata per tutta la scorsa notte. Scuole chiuse oggi a Mileto, San Nicola da Crissa, Simbario, Polia, Mongiana, Nardodipace, Fabrizia, Vallelonga e Serra San Bruno. Le forti raffiche di vento che sin dalla serata di ieri hanno interessato la provincia hanno ...

Maltempo Calabria : albero cade sotto il peso della neve nel centro storico di Cosenza : Cosenza è stata bersagliata nelle scorse ore da intense nevicate: un albero è caduto nel centro storico proprio per il peso della neve, senza causare danni a cose o persone. L’area è stata transennata in via precauzionale e la viabilità è interdetta. Sul posto Carabinieri e Polizia municipale. Le previsioni meteo che indicavano la neve a bassa quota sono state confermate da un risveglio con paesaggi completamente imbiancati, così questa ...