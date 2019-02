Blastingnews

: Amici di Lugano mi sa che questa faccia la rivedrete 2 volte perché la prima data è sold out e ne abbiamo aggiunta… - IRAMAPLUME : Amici di Lugano mi sa che questa faccia la rivedrete 2 volte perché la prima data è sold out e ne abbiamo aggiunta… - WARNERMUSICIT : Irama ad Amici e tutti! ???????????? - PlayTheSilence_ : RT @granato_serena: Amici: Irama canta 'La ragazza col cuore di latta' e turba Giordana che piange in puntata -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Nel corso della nuovadidi Maria De Filippi, andata in onda nella giornata di sabato 23 febbraio, ilnte e vincitore di17 nonché concorrente alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo,, è diventato protagonista di un'ospitata che ha commosso gli spettatori presenti in studio da Maria De Filippi e il pubblico a casa.si commuove in, mentree riceve il disco di platino Maria De Filippi potrebbe non essersi accorta del momento di commozione vissuto daad, in quanto la conduttrice non ha chiesto allante come mai stessendo.Angi aveva recentemente riferito di avere un rapporto conflittuale con il padre e di non sentirsi accettata dal genitore in questione. Reduce dalla sua esperienza vissuta al Festival della canzone italiana, ilnteha eseguito un'emozionante ...