Salvini spera nel bis in Sardegna | i timori dei Cinquestelle

Regionali in Sardegna - Salvini cerca il bis dopo l'Abruzzo. Il centrosinistra spera in Zedda. I timori in casa M5S : Perché dalla nuova consultazione online è stato escluso il secondo arrivato: il professore di economia Luca Piras, ufficialmente per alcune irregolarità. Il motto di Desogus è il Vero cambiamento : ...

Salvini incassa l'immunità - ma non programma strappi... sperando che Di Maio regga l'urto (di A. Mauro) : "Siamo una squadra. Al governo c'è una squadra, non ci sono dei singoli. Ringrazio per la fiducia alla squadra". Matteo Salvini tira un respiro di sollievo dopo il no della giunta delle elezioni e delle immunità del Senato alla richiesta del tribunale dei ministri di processarlo per il caso Diciotti. Un 'no' annunciato ieri dalla votazione della base M5s su Rousseau: assoluzione per il vicepremier leghista col 59 per cento dei ...

Emmanuel Macron disperato - per salvarsi il didietro copia Matteo Salvini : svolta nazionalista : Da quando il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha iniziato a ritagliarsi il ruolo di garante dell' ordine repubblicano contro le violenze dei più estremisti tra i gilet gialli, i sondaggi hanno iniziato a sorridere. La strategia del "c'est moi ou le chaos", come emerso nell' ultima rilevazione dell' istituto Ifop, ha fatto guadagnare all' inquilino dell' Eliseo ben 11% in 2 mesi, riportandolo al livello pre-crisi: 34% di ...

Vittorio Feltri svela la vergogna M5s contro Matteo Salvini : "Diciotti - sono disperati. E così..." : "Non ho la più pallida idea di come possa finire la vicenda ma è evidente che Matteo Salvini è diventato l'uomo politico di maggior successo", spiega Vittorio Feltri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Il direttore di Libero commenta così il caso del processo al ministro dell'Interno

Luigi Di Maio disperato - la fronda M5s che vuole salvare Matteo Salvini : uno scenario clamoroso : ... l'accusa è quella di 'sequestro aggravato di persona' - è una terribile grana politica per il M5s. Questo è noto. Infatti, nel caso arrivasse l'ok all'autorizzazione a procedere , e Salvini ...

Beppe Grillo sta con Salvini sui migranti : “Giusto impedire lo spaccio di false speranze” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle rilascia una intervista ad America Oggi e sull'immigrazione spiega: "Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente. Oppure puoi fare come questo governo: impedire lo spaccio di false speranze e intanto ridiscutere tutta la questione a livello europeo. Il che significa anche graffiarsi un po’ con la Francia, che non resiste ai suoi istinti colonialisti".Continua a leggere

Orban benedice Salvini in Polonia : "Grandi speranze per l'Europa" : Viktor Orban benedice l'asse Roma-Varsavia sancito ieri dal viaggio di Matteo Salvini in Polonia."L'asse Varsavia-Roma è un grande sviluppo", cui "sono legate grandi speranze". Si è espresso così il primo ministro ungherese in conferenza stampa a Budapest. A riportarlo su Twitter, il portavoce del leader ungherese, Zoltan Kovacs: "Vorrei che in Europa ci fosse una forza politica che stia alla destra del Ppe, un asse Roma-Varsavia, capace di ...

Elena Fattori insulta Matteo Salvini : "Fa il pirla con 49 disperati" : "Chiudere i porti per bloccare i flussi migratori è come chiudere gli ospedali per impedire di ammalarsi. Inutile, crudele e disumano. Una vergogna non solo italiana ma europea". Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 stelle, ha attaccato duramente Matteo Salvini con un post sul suo profilo Facebo

Nicola Porro e il pippone della Nutella e Matteo Salvini : come ridicolizza una sinistra disperata : Sinistri scatenati contro Matteo Salvini, "reo" di aver pubblicato la foto della sua colazione con pane e Nutella nel giorno del terremoto nel Catanese. E alle accuse contro il ministro dell'Interno risponde anche Nicola Porro nella sua rubrica Zuppa di Porro, dove si lascia andare ad un paio di con

Paolo Becchi : 'Perché la Lega di Matteo Salvini rimane l'ultima speranza' : Salvini ha diverse carte da giocare, la carriera politica di Di Maio e il risultato delle elezioni di maggio per il M5S dipende invece tutto dal reddito di cittadinanza. No reddito di cittadinanza, ...

Paolo Becchi : "Perché la Lega di Matteo Salvini rimane l'ultima speranza" : In questi giorni di turbolenza per via della manovra finanziaria mi è venuto in mente il titolo di un romanzo inizio anni Settanta di Nanni Balestrini, Vogliamo tutto. Ovviamente il contesto è del tutto diverso, ma mi sono chiesto: non è forse che abbiamo preteso troppo? Insomma, le critiche al gove

Moscovici : buone speranze per l'accordo con l'ItaliaMoavero : siamo più vicini -Salvini : fatto il possibile : Il commissario europeo agli Affari economici si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese. Salvini: "Abbiamo fatto il possibile, ora ci aspettiamo buonsenso da Bruxelles"