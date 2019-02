I film e le serie tv in streaming della settimana | da Suburra 2 a Proven Innocent

Downton Abbey - le prime immagini del film tratto dalla serie tv : Downton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieDownton Abbey, le prime immagini del film tratto dalla serieI fan di Downton Abbey devono aspettare ancora qualche mese prima di ritrovare i loro ...

Casting per una serie TV e un film per Cineworld Roma - e per un corto da girarsi a Torino : Sono attualmente aperte le selezioni per la realizzazione di una serie televisiva e di un importante film. Sono poi aperti i Casting per la ricerca di vari ruoli per realizzare uno short film da girarsi a Torino. Una serie TV e un film Per la realizzazione di una serie televisiva, Cineworld Roma cerca una neonata che non abbia oltre un mese di età. Inoltre, per la produzione di un nuovo film, la stessa nota istituzione seleziona la controfigura ...

I 15 migliori siti per guardare film e serie TV in Italiano : Abbiamo raccolto in questa guida i migliori siti di film in streaming in Italiano per poter guardare contenuti in alta definizione (a volte anche 4k se siete fortunati) sia sul vostro PC che smartphone, tablet, iPhone, iPad ma anche Smart TV. leggi di più...

Breaking Bad : il film basato sulla serie cult arriverà - presto - su Netflix : La notizia del ritorno di Breaking Bad ha scosso, in positivo, il cuore dei fan. Come si legge da svariati magazine americani di settore, i personaggi della storica serie tv, torneranno molto presto ...

Come usare con Chrome serie tv e film di Netflix per imparare le lingue : Le estensioni di Google Chrome non smettono di riservare sorprese. Ora tramite una di queste è possibile utilizzare Netflix Come strumento per apprendere una nuova lingua. Language Learning with Netflix (Lln) è il nome dell’estensione in questione reperibile nello store di Google Chrome. Installandola permetterà, tramite l’uso di Netflix web, la visualizzazione di un doppio sottotitolo durante gli show che l’utente decide di visionare. Con ...

Bridget Jones's Baby : il terzo film della serie Stasera su Canale 5 : Renée Zellweger torna a interpretare il personaggio che l'ha resa un'icona e si barcamena fra Colin Firth e Patrick Dempsey.

Casting a cura di 'Klab4 film' per una serie tv americana e due progetti cinematografici : Sono aperti i Casting, a cura di Klab4 film, per la ricerca di comparse per la realizzazione di una serie televisiva americana e per quella di figure varie per due nuove produzioni cinematografiche. Le riprese verranno effettuate tutte in Campania. Una serie tv americana Sono in corso le selezioni, a cura di Klab4 film, per la realizzazione di una serie televisiva internazionale, per l'esattezza americana, le cui riprese verranno effettuate poi ...

Promo de Il Nome della Rosa su Rai1 - la miniserie farà dimenticare il film con Sean Connery? (video) : Il nuovo Promo de Il Nome della Rosa su Rai1 anticipa una versione più epica e meno dark rispetto al film con Sean Connery. Le immagini della serie kolossal prodotta da Rai Fiction, Palomar e Tele Muenchen Group riportano in vita il best-seller di Umberto Eco, uno dei classici della letteratura italiani più tradotti e venduti in tutto il mondo. John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville guida un cast stellare dove emergono i nomi ...

Super Bowl 2019 - i trailer da non perdere dei film e serie tv più attesi : «Alcuni se ne vanno. Noi no» è la frase chiave del trailer di Avengers 4: Endgame trasmesso durante il Super Bowl 2019. Che sarà pure stato un po2019; noioso dal punto di vista della partita e un po2019; deludente per quel che riguarda l2019;Halftime Show dei Maroon5, ma è stata la solita grande vetrina per spot pubblicitari e trailer speciali dei film e delle serie tv più attese dell2019;anno. LEGGI ...

Breaking Bad - ufficiale la realizzazione del film : 5 curiosità sulla serie di Gilligan : Breaking Bad è tra le serie televisive più apprezzate dai telespettatori e dalla critica degli ultimi tempi pur trattando la scottante tematica della produzione di droga, quale la metanfetamina. Cinque stagioni dal 2008 al 2013 ed una vasta gamma di premi vinti tra cui sedici Emmy Awards, due Golden Globe ed otto Satellite Award. E' da poco diventata ufficiale la notizia che i realizzatori stanno lavorando ad un film collegato che stando alle ...

Casting per una serie tv prodotta da Bartlebyfilm e per uno spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di comparse per una nuova serie televisiva, prodotta da Bartlebyfilm, le cui riprese verranno poi effettuate a Genova e dintorni. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo teatrale della compagnia Sogni di Scena, che debutterà nel mese di marzo a Roma. Una serie televisiva Per realizzare una serie TV, la nota casa di produzione Bartlebyfilm, che ha all'attivo ...

Neflix - 7 serie tv - film e doc poco noti da vedere subito : Dici Netflix e il pensiero vola a La casa di carta o a Stranger Things. Inevitabile: si tratta di due serie tra le più viste e apprezzate dal pubblico (in Italia e non solo). Due cult che conoscono tutti, ma nel vasto catalogo della piattaforma in streaming ce ne sono parecchi di cult, anche se non godono della stessa notorietà. Perché se è vero che uno dei punti di forza di Netflix è proprio la varietà di scelta, ...

Michael Gandolfini è il nuovo Tony Soprano nel film prequel dell’acclamata serie tv : Dovrebbe essere Michael Gandolfini, il figlio del compianto James, a interpretare Tony Soprano nel film prequel della fortunatissima (e importantissima) serie I Soprano attualmente in produzione. Pare infatti che l’autore che ha creato la famiglia criminale del New Jersey più nota del piccolo schermo, David Chase, abbia trovato proprio nel figlio dell’attore che ha portato su schermo il mafioso Tony dal 1999 al 2007 il volto più ...

Gli spot in film e serie tv farebbero perdere a Netflix metà degli iscritti : Tra le principali caratteristiche che hanno reso Netflix l’attuale colosso dello streaming con i suoi ormai oltre 139 milioni di utenti abbonati in tutto il modo ci sono anche il tempismo e l’assenza di pubblicità. E i due elementi sono legati, dato che la società californiana è stata tra le prime, all’inizio del nuovo millennio, a proporre una formula di abbonamento per lo streaming video, inventando un business alternativo alla tv, retta in ...