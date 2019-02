Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana 

Sci - Sofia Goggia trionfa nella discesa libera a Crans Montana! : Le news sullo sci Goggia Coppa del Mondo di Sci Crans montana Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Sci : Crans Montana - trionfa Sofia Goggia : 11.39 Exploit di Sofia Goggia nella libera di Crans Montana. L'azzurra, già velocissima in prova, centra il 6° successo in CdM (il 4° in discesa) con il tempo di 1'29"77. Sul podio con lei l'elvetica Haehlen, staccata di 49 centesimi, e l'austriaca Schmidhofer (a 52). Una buona giornata complessiva per l' Italia: Brignone 7.ma (1'30"55) davanti a Nadia Fanchini (1'30"60).. Una gara disturbata da tante interruzioni: ripetuti problemi al ...

