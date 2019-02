Brian May e la bufala dell' avvocato dei migranti diventata virale

Queen - Brian May e Roger Taylor/ "Freddie Mercury era tormentato. Rami Malek? Lo ha assorbito dentro di sé" : Queen, Brian May e Roger Taylor: "Freddie Mercury era tormentato. Rami Malek? Lo ha assorbito dentro di sé". Ultime notizie

FREDDIE MERCURY - MORGAN RACCONTA I QUEEN/ Anticipazioni : le rivelazioni di Brian May e Roger Tay sul cantante : FREDDIE - MORGAN RACCONTA i QUEEN è lo speciale oggi, giovedì 24 gennaio, in prima serata su Raidue, dedicato alla grande band inglese.

Brian May e Roger Taylor raccontano Freddie Mercury : "I primi anni non sapevamo che che fosse gay. In privato era insicuro" : Freddie Mercury raccontato dai due grandi amici, Brian May e Roger Taylor. A Grazia il chitarrista e il batterista dei Queen hanno rivelato i retroscena di quanto raccontato nel film Bohemian Rapsody sulla figura dell'estroso cantante britannico. "I primi anni, quando non avevamo molti soldi da parte, dividevamo le camere d'albergo e io ero con Mercury: so bene quante ragazze gli facessero visita", racconta May, sottolineando di aver ignorato ...

Bohemian Rhapsody - Brian May risponde alle critiche : 'Nel film c'è soltanto la verità' : Il film Bohemian Rhapsody, incentrato sulla storia dei Queen e del suo frontman Freddie Mercury, oltre ad aver avuto grande successo tra il pubblico, ha fatto e continua a far parlare di sé per le polemiche e le continue repliche tra i membri della band e i suoi detrattori. Recentemente proprio Brian May, storico chitarrista della band, e tra i produttori del film, ha voluto rispondere in modo piuttosto pungente. Le critiche e la risposta di ...

Brian May dei Queen dedica una canzone alla sonda spaziale New Horizons. Ecco il videoclip : Quando si è uno dei leader di una delle band che hanno fatto la storia della musica e, nel contempo, si è anche astrofisici, possono nascere cose bellissime. Protagonista è Brian May, chitarrista dei Queen, che ha appena pubblicato un singolo a tema spaziale. Il titolo? New Horizons, in onore della sonda Nasa che ci ha permesso di raggiungere e osservare da vicino le spianate di Plutone e del suo satellite naturale Caronte, e che nella notte di ...

Brian May ha dedicato la sua prima canzone da solista a New Horizons : Amante della scienza fin da piccolo, Brian May ha conseguito un dottorato in astrofisica all'Imperial College di Londra nel 2007, con una tesi dal titolo 'Movimenti della polvere interstellare', che ...

Brian May - il nuovo singolo New Horizons è un viaggio nello spazio : Il nuovo anno per Brian May e per i suoi fan è cominciato con una bella novità. Il musicista, infatti, ha rilasciato proprio il primo gennaio 2019 il videoclip di un singolo inedito, il primo lavoro musicale da solista del chitarrista dei Queen da vent'anni a questa parte, precisamente dai tempi dell’album Another World pubblicato nel 1998. La nuova canzone si intitola New Horizons in omaggio al secondo grande amore di ...

Queen - Brian May pubblica una canzone dopo più di vent'anni : Per rendere omaggio ai 13 anni della sonda Nasa New Horizons, lo storico chitarrista dei Queen, Brian May, ha reso disponibile, dopo oltre 20 anni, una canzone dall'omonimo titolo....Continua a leggere

Il video ufficiale del singolo New Horizons di Brian May - tributo alla missione della NASA : È stato rilasciato oggi 1 gennaio il video ufficiale del singolo New Horizons di Brian May, tornato da solista dopo anni dall’ultimo album. La presentazione del brano è stata sicuramente insolita, come era stato già anticipato settimane fa nel momento in cui era arrivato l’annuncio ufficiale dall’artista. La musica e l’astrofisica sono le due passioni di Brian May, e il singolo New Horizons è stato presentato in anteprima mondiale nel ...

Brian May dei Queen pubblica un brano dalla base NASA : ... il 1° gennaio 2019 una sonda grande quanto un pianoforte arriverà nei pressi di Plutone, consentendo così alla scienza di studiare da vicino com'È fatto un oggetto della fascia di Kuiper, per la ...