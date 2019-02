Suburra 2 | il crimine paga | la serietà di più

gqitalia

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Un ragazzo ambiguo, dalla bugia facile, pronto a tutto per farsi strada nella Roma corrotta descritta da Giancarlo De Cataldo nel suo romanzo: in- La serie (la seconda stagione su Netflix, dal 22/2), ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, a tre mesi dalla fine della prima stagione, Eduardo Valdarnini è Lele. Al telefono da Parigi, dove vive con la fidanzata Jeanne e il loro cane, Horla, l’attore risponde serio, quasi severo con se stesso, più maturo dei suoi 27 anni. «A 24 mi mantenevo già da solo grazie a Qualcosa di nuovo di Cristina Comencini: ne sono orgoglioso», racconta Valdarnini, nato a Dreux, in Francia, e cresciuto a Roma. C’è qualcosa che invece condivide con Lele? «Il narcisismo. Il mestiere di attore è basato sull’immagine: c’è una parte di me a cui piace apparire». Quanto l’ha aiutata l’aspetto nel lavoro? «Credo molto. ...