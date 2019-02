A Piazza Affari brilla Prysmian

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 26% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,26% a 20.262,51 punti. chiude invece a 275,3 punti lo spread tra Btp e Bund, con il tasso del decennale ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Ratti : Scambia in profit la big italiana del tessile , che lievita dell'1,97%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, quindi, l'appeal ...

La Juventus scatta in contropiede a Piazza Affari : Apprezzabile rimbalzo per la Juventus , che tratta in vantaggio dell'1,71% sui valori precedenti. Il titolo recupera dopo l'autogoal della vigilia, quando aveva subito le ripercussioni della sconfitta ...

Cerved Group - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per Cerved Group , che scambia in rialzo del 3,40%. La tendenza ad una settimana di Cerved Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Piazza Affari : senza freni El.En : Brilla il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che passa di mano con un aumento del 2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE ...

A Piazza Affari - forte ascesa per doBank : Seduta decisamente positiva per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che tratta in rialzo del 2,05%. Lo scenario su base settimanale di doBank rileva un ...

Male Astaldi sul mercato azionario di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il general contractor , che passa di mano in perdita del 2,34%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Piazza Affari col fiato sospeso in attesa del giudizio di Fitch : Milano. Alleanza con Vodafone sulla rete mobile e un tavolo aperto con Open Fiber per la rete fissa, ma con la disponibilità a valutare opzioni diverse. Si potrebbero riassumere così le linee guida del nuovo piano industriale di Telecom Italia che ieri pomeriggio è stato esaminato dal consiglio di a

Borse europee timide - Piazza Affari con il fiato sospeso per Fitch : Dall'ufficio federale di statistica Destatis e' arrivata la conferma, dopo la prima stima, della stagnazione della crescita nella principale economia dell'Eurozona che nel trimestre precedente aveva ...

Piazza Affari : Inwit sale verso 8 - 18 Euro : Protagonista Inwit , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,12%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Apertura stabile per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 06% : Roma, 22 feb., askanews, - Avvio di giornata stabile per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna lo 0,06%, a 20.221 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi e Fitch - 22 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le parole di Draghi e le mosse di Fitch sul rating del debito sovrano italiano

Aeffe senza scampo a Piazza Affari : Ribasso scomposto per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una perdita secca del 2,58% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Aeffe è più ...

Juventus flop : giù a Piazza AffariE se va fuori dalla Champions... : Juventus giù. Il duro ko contro l'Atletico Madrid (2-0 al Wanda Metropolitano e qualificazione ai quarti di Champions League a rischio) costa caro anche sul terreno di Piazza Affari al club bianconero che cede subito il 10,9%, recuperando poi qualcosa in tarda mattinata (ma restando sempre attorno al -9%). Tra l'altro oggi un'azione della Juventus vale attorno a 1,3 euro mentre a settembre ancora forte dell'effetto ...