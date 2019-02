PD | l' idillio è già finito | Richetti | Per me Martina può andare a cagare

blogo

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Niente, non ce la fanno proprio a restare uniti e così la "coppia" Maurizio-Matteosi sfascia a dieci giorni dall'elezione del nuovo segretario del PD. Ricordiamo che, uno dei primi a candidarsi, si era poi tirato indietro per sosteneree insieme avevano anche tenuto qualche incontro nei circoli. Dovevano rompere gli schemi del loro partito e restare "fianco a fianco" (il loro slogan usato anche come hashtag), invece hanno rotto tra loro e basta.È stato diffuso un messaggio vocale che Matteoha inviato via WhatsApp ai suoi collaboratori (tra i quali, è evidente, c'è un "traditore"), che potete ascoltare nel video qui in alto e nel quale il senatore si sfoga, sottolineando in particolare come Luca Lotti abbia raccattato candidature, lasciandone troppo poche adice:"La questione sostegno ava avanti in questi ...