Bagagli a mano | Antitrust | sanzione da 3 e 1 mln per Ryanair e Wizzair

Ryanair - Antitrust sanziona la compagnia per tariffa supplementare Bagagli a mano : “È un diritto del passeggero” : “Il bagaglio a mano costituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo”. Con questa motivazione l’Antitrust ha condannato Ryanair e Wizzair a pagare una sanzione pecuniaria, rispettivamente di 3 milioni e 1 milione di euro, per le modifiche apportate alle regole sul trasporto del trolley. Il provvedimento arriva al termine di due ...

