Non mentire | trama | cast fiction e quante puntate Streaming | tv e replica

Non mentire travolta dalle polemiche : quando sarà disponibile la replica della prima puntata? : Mediaset gioca tutte le sue carte e tenta il colpaccio con Non Mentire. Dopo aver portato a casa un ottimo 15% di share, Canale 5 prova a tenere alta l'attenzione del pubblico giocando d'astuzia e lasciandosi travolgere dalle polemiche, ma per che cosa? A finire sotto accusa è il "video replica" della prima puntata. In molti erano convinti di poter vedere o rivedere la puntata del 17 febbraio nella sezione on demand del sito Mediaset o su ...

Non mentire : la replica della prima puntata disponibile dal 22 febbraio : Dove rivedere la prima puntata di Non mentire? Su Mediaset play Dopo il grande successo ottenuto in televisione, Non mentire – la nuova fiction di Canale 5 – sarà presto disponibile su Mediaset play. Come ci fanno sapere da Mediaset, la prima puntata sarà disponibile sul servizio streaming a partire da venerdì 22 febbraio. Rispetto […] L'articolo Non mentire: la replica della prima puntata disponibile dal 22 febbraio proviene ...

Alessandro Preziosi in tv con Non mentire e rivela : ‘Per Elisa di Rivombrosa dissi di saper andare a cavallo’ : “Per Elisa di Rivombrosa dissi che sapevo andare a cavallo e non era vero“: lo rivela Alessandro Preziosi, attualmente sugli schermi di Canale 5 con la fiction con Greta Scarano Non mentire che, per usare le sue stesse parole, “È un’indagine sulla capacità dell’essere umano di dire la verità e credo che il dubbio più grande nasca da come ognuno di noi vede la realtà” (QUI tutto su trama e cast della fiction). ...

Perché Non mentire non si trova in streaming su Mediaset Play? : Canale 5 crede molto in Non Mentire, la nuova fiction che segna il nuovo corso della produzione seriale di Mediaset e che al debutto, domenica scorsa, ha registrato 3,6 milioni di telespettatori (15,48% di share). I temi fortemente attuali trattati, l'interpretazione di Alessandro Preziosi e di Greta Scarano e la regia di Gianluca Maria Tavarelli hanno fatto il loro dovere, suscitando curiosità ed attenzione dei telespettatori.A chi ne ha ...

Non mentire : Alessandro Preziosi fa una confessione inaspettata : Alessandro Preziosi in Non mentire: la sua bugia più grande Alessandro Preziosi è il protagonista maschile di Non mentire, la fiction di Canale5 che ha debuttato domenica scorsa riscuotendo un buon successo. E’ un thriller psicologico in cui è difficile capire chi mente tra Andrea, il personaggio interpretato da Preziosi, e Laura alias Greta Scarano. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore napoletano ha ...

‘Non mentire’ - trama e anticipazioni della nuova serie su Canale 5 : Tutto quello che c'è da sapere sulla fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in onda domenica in prima serata

'Non mentire' è il remake di Liar : prima stagione conclusa nel 2017 - seconda in arrivo : La miniserie Non mentire, andata in onda a partire dal 17 febbraio su Canale 5, è il remake italiano della prima stagione di Liar, serie tv britannica-statunitense, il cui finale è già stato visto in Usa e in Gran Bretagna alla fine del 2017 e in Italia a febbraio 2018. Perciò, abbiamo la stessa storia e gli stessi personaggi, lo stimato chirurgo Andrew Earlham accusato di stupro dalla professoressa Laura Nielson. La serie, creata dagli stessi ...

Alessandro Preziosi confessa : "Ho pianto sul set di Non mentire" : Nella serata tra il 17 febbraio e il 18 febbraio, è andata in onda la prima puntata della nuova serie-TV di Canale 5, ' Non mentire ', che vede protagonisti gli attori Alessandro Preziosi e Greta ...

Non mentire - la seconda puntata della fiction domenica in prima serata tv su Canale 5 : La seconda puntata della fiction "Non mentire" andrà in onda domenica 24 febbraio, in prima serata tv, su Canale 5. Il primo episodio di questo thriller relazionale, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, è stato visto da 3.560.000 spettatori e ha anche originato un notevole buzz social. Su Twitter, ma anche su Facebook, sono in molti infatti a chiedersi chi è non dire la verità tra lo stimato chirurgo Andrea Molinari e la brava ...

«Non mentire» - thriller psicologico che incrocia i casi «MeToo» : La nuova fiction di Canale 5 «Non mentire» ruota intorno al sottile confine che divide la realtà dalla percezione che di essa ciascuno costruisce e modella. La serie, remake piuttosto fedele dell'...

Non mentire - Seconda Puntata : Il Passato di Laura! : Non Mentire, trama Seconda Puntata: decadono le accuse su Andrea grazie anche all’amico Donato. Laura però non demorde. Luca ha i primi grattacapi con la sua fidanzata Malika. La miniserie “Non Mentire” in onda su Canale 5 ha confermato di essere ricca di suspense e di colpi di scena. Ogni minuto del film è riuscito ad insinuare nel pubblico il dubbio su cosa succederà e su chi ha ragione e chi no. E questa bellissima caratteristica terrà ...

Non mentire - spoiler secondo episodio : continuano le accuse di Laura verso il chirurgo : Ieri domenica 17 febbraio è andata in onda in prima serata il primo episodio della nuova serie televisiva di Canale 5 ''Non Mentire'' con i protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, prodotta da Francesca Cima, Nicola Giuliano e Carlotta Calori. La fiction italiana, che è il remake della serie britannica ''Liar'' è composta da tre episodi, gli ultimi due verranno trasmessi rispettivamente domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo. La trama ...

Canale 5 vince con Non mentire e lancia Il Silenzio dell’Acqua sulle note dei Maneskin (video) : Una svolta o uno specchietto per le allodole? Questo è quello che si stanno chiedendo in queste ore non solo i fruitori di Canale 5 ma anche tutti coloro che erano stanchi di vedere solo i soliti programmi e le soap spagnole e dopo il successo di Non Mentire, arriva il lancio de Il Silenzio dell'Acqua. La fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano ieri sera ha conquistato il prime time portando a casa un ottimo 15% di share che adesso ...

Alessandro Preziosi e Greta Scarano : in lacrime sul set di Non mentire : Alessandro Preziosi e Greta Scarano hanno pianto sul set di Non mentire Lavorare alla fiction Non mentire è stato intenso e coinvolgente per Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Gli attori protagonisti della serie Mediaset si sono commossi grazie ai personaggi di Andrea Molinari e Laura Nardini. A rivelarlo i diretti interessati in un’intervista rilasciata al […] L'articolo Alessandro Preziosi e Greta Scarano: in lacrime sul set di ...