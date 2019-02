L' Europa risponde no a Trump I jihadisti presi restino in Siria

Europa League : l’Inter risponde alle critiche di Wanda Nara - Lazio sfortunata e sconfitta dal Siviglia : Europa League: serata nera per la Lazio sconfitta dal Siviglia e falcidiata dagli infortuni, l’Inter ha dato buoni segnali dopo una settimana da incubo Europa League, la fase ad eliminazione diretta è iniziata tra alti e bassi per le squadre italiane. In attesa del Napoli impegnato in serata a Zurigo, nel pomeriggio sono scese in campo Lazio ed Inter. I nerazzurri, scossi durante la settimana dal ben noto caso Icardi che ha causato ...

Conte risponde agli attacchi Ue : "Questa Europa è al canto del cigno. Il governo? Non cadrà" : "Il governo va avanti. Andremo avanti anche più forte di prima". Lo assicura il premier Giuseppe Conte che, in due colloqui con Corriere della Sera e Repubblica, parla dello scontro di martedì al ...