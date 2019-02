Borgo d' Ale | larve di mosca su cadavere di anziani

Borgo d'Ale : blitz della polizia e dei Nas : Un blitz degli agenti della squadra mobile della Questura di Vercelli e dei carabinieri del Nas , Nucleo Antisofisticazione, è in corso all'ex Consolata di Borgo d'Ale. Le forze dell'ordine hanno ...

Carnevale Borgosesia : domani carri in piazza

MotoGp – Un nuovo regolamento mette i bastoni tra le ruote alla Ducati : lo sfogo del team di Borgo Panigale : Lo sfogo della Ducati contro il nuovo cambio di regolamento per la pericolosità della carena alata: il team di Borgo Panigale non ci sta E’ ancora una volta guerra aperta alla Ducati: la MotoGp ha nuovamente cambiato il regolamento, andando contro il team di Borgo Panigale e le sue soluzioni aerodinamiche. La Rossa, famosa per le ‘trovate’ di Gigi Dall’Igna, è dovuta correre ai ripari, perchè la carena del 2018 è ...

Incidente mortale a Borgomanero : perde la vita un 23enne

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo : A Cava de’ Tirreni, sabato 2 dalle 20.00 e domenica 3 febbraio dalle 18.00,Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo , con il quinto appuntamento al Teatro Il Piccolo di Cava, in P.zza V. Emanuele II. In scena il Piccolo Teatro al Borgo diretto dal maestro Mimmo Venditti, con «NAPOLI MILIONARIA!». Il testo si colloca come vero e proprio legamento fra i due momenti della drammaturgia Eduardiana che il Maestro ...

Cuneo - il Borgo montano di Batuira è in vendita su Subito.it a 360mila euro : “Costa come un bilocale a Milano” : “Vendesi azienda agricola di circa 22 ettari fra pascoli, seminativi, boschi e orti con annessa tipica borgata alpina (Batuira) parzialmente ristrutturata”. È l’annuncio comparso su Subito.it, dove si può acquistare, tra le altre cose, anche un’intero borgo alpino del Cuneese, al prezzo di 360mila euro: Batuira, questo il nome della borgata, che fa parte del Comune di Castelmagno, patria dell’omonimo formaggio Dop ...

Cimitero Borgosesia riapre un ingresso laterale

Cambia volto uno dei locali storici finalesi : l'Alter Ego di FinalBorgo : Partendo dalla ristrutturazione dei locali, passando per il nuovo progetto di frollatura della carne con l'armadio Maturmeat, giungendo alle prime degustazioni di questa settimana, la brasserie Alter ...

Borgo EGNAZIA Savelletri di Fasano - Brindisi - - 7° Convegno nazionale AICG : Il giardino è aperto al pubblico dal 2008 ed è nato allo scopo di promuovere la conoscenza del mondo vegetale, del territorio ed incentivare il rispetto e la difesa dell'ambiente, , dopo il pranzo e ...

Bussana Vecchia - il tribunale dà ragione agli artisti che hanno ripopolato il Borgo : “Demanio non può chiedere indennizzi” : “Non sussistono i presupposti fondanti la richiesta di indennità”. Arriva inaspettato e lapidario il giudizio del tribunale Civile di Imperia che accoglie il primo delle decine di ricorsi presentati dagli abitanti di Bussana Vecchia contro la direzione ligure dell’Agenzia del Demanio che lo scorso anno – dopo mezzo secolo di letargo – aveva preteso da loro, tramite cartelle esattoriali, indennità risarcitorie che andavano dai 15 ai ...

"EricèNatale - Il Borgo dei presepi" : gli ultimi appuntamenti : La Compagnia, nata nel 1987, ha un'intensa attività artistica in giro per il mondo con concerti e spettacoli in festival e rassegne di grande prestigio. La Befana si festeggia con eventi dedicati ...

Alloggio occupato al Borgo Medievale : tensioni col Comune : È nata anche Radio Scoiattolo: racconta la vita del Borgo Medievale, sul web, manda in onda interviste ai turisti che si affacciano alla fontana del melograno o che escono dalla nuova Caffetteria, ...

Imperia : posticipato all'inizio della prossima settimana il posizionamento dell'attraversamento pedonale rialzato a Borgo Marina : Antonio Gagliano L'assessore alla Viabilità del Comune di Imperia, Antonio Gagliano, comunica che il posizionamento dell'attraversamento pedonale rialzato a Borgo Marina, in programma per domani, è ...