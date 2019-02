Firenze | una proposta di legge può salvare il centro storico dalla ‘rigenerazione urbana’

Basket - in otto per una coppa. A Firenze lo spettacolo Final Eight : ROMA - Niente che non si sappia già. Quando arriva la coppa il pronostico diventa l'esercizio più complicato. Perché la Final Eight - che tocca quota 20 edizioni e per il secondo anno di fila va in ...

Firenze - sgominata dalla polizia una banda di ladri d'appartamento : Sono almeno 29 i furti messi a segno in tutta la Toscana, mentre le vittime dormivano ignare all'interno delle proprie abitazioni

Firenze - minacce alla consigliera comunale : “Nega le foibe - stupriamola” : Amalia Chiovaro, consigliera comunale di Vinci, è stata minacciata e insultata su Facebook: "Una cagna dell'Anpi che nega le foibe. La andiamo a prendere e la stupriamo?".Continua a leggere

Repubblica Firenze elogia Lafont : “Diventare grandi in una notte” : La sua valutazione è già raddoppiata “Diventare grandi, in una notte. Quella col Napoli, per Lafont, sarà una gara che difficilmente potrà dimenticare”. Comincia così l’elogio di Repubblica Firenze per il portiere viola. “Ha sbarrato la strada agli avversari con alcuni interventi davvero strepitosi. Su tutti quelli su Zielinski e Mertens, con tuffi e guantoni che si sono opposti ai partenopei in un misto di reattività e lucidità fuori dal ...

Dalla Juventus a Manchester - 'una nuvola nera viaggia verso Firenze per Chiesa' : Juventus e Inter in Italia, le due di Manchester in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Bayern Monaco in Germania: come scrive Il Corriere dello Sport , 'in lontananza la nuvola nera pare dirigersi verso Firenze. Paura, per molti quasi certezza, che si ripeta presto la peggiore storia che abbia mai vissuto il club viola. Paura che possa ...

Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 - una data a Firenze : info biglietti in prevendita : I Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 saranno in grado di dare grande risalto alla città di Firenze, che ospiterà il live allo Stadio Artemio Franchi per l'iniziativa Florence4Ever. Si tratta del brand ideato da Marco Bosco e con il quale si intende intensificare il legame del capoluogo toscano con gli Stati Uniti d'America e promuovere l'importanza di Firenze in giro per il mondo attraverso la solida partnership con ACF ...

Firenze - detersivo al posto di una cedrata : 34enne in prognosi riservata : È stato ricoverato in prognosi riservata, al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi, il 34enne al quale stamani, in un bar di Barberino Val d’Elsa (Firenze), è stato somministrato un liquido tossico al posto di una cedrata. È quanto si apprende da fonti ospedaliere. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe riportato ustioni interne. Sulla sostanza ingerita una prima ipotesi fatta dai carabinieri è che verosimilmente possa trattarsi di ...

PER FARE UNA CITTÀ CI VUOLE UN FIORE : UN VIDEO SUL GIGLIO DI Firenze : Come nasce Jumon? Jumon nasce cinque anni fa come gruppo di lavoro fondata da me Massimo Montigiani e Alessio Giurintano, abbiamo vent'anni di esperienza nel mondo dell'animazione. Abbiamo realizzato ...

Roma - a Firenze una squadra sparita : dal nostro inviato Firenze Doveva fare la mezz'ala, perché Di Francesco così aveva detto in estate poco dopo l'arrivo dell'argentino. Poi, la mezz'ala nella Roma non è più esistita, perché Pastore non ...

Firenze a luci rosse : orgia gay a base di cocaina in una casa del centro : In un insospettabile appartamento di un palazzo del centro di Firenze le forze dell'ordine hanno interrotto un'orgia a base di droga. I poliziotti, intervenuti in seguito a una segnalazione dei vicini di casa - che protestavano per trambusto e schiamazzi continui - hanno trovato, a sorpresa, otto uomini (alcuni anche nudi) e diversi grammi di cocaina e crack. Insomma, un festino hard a base di sesso e droga.Il fatto domenica pomeriggio in viale ...

A Firenze il Tribunale fa spegnere il Wifi a scuola. Un atto straordinariamente innovativo : Prima i giudici del Tar del Lazio condannano i Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione a promuovere entro sei mesi una campagna d’informazione (anche sui giovani) per denunciare i rischi dell’uso di telefoni cellulari. E adesso il Tribunale di Firenze dispone l’immediato spegnimento del Wifi per proteggere la salute di un minore: le aule dei tribunali sfornano pareri precauzionali in piena corsa al 5G, l’insidioso wireless di quinta ...

Firenze. Gino Bartali : una bici contro il fascismo : Si terrà in occasione del Giorno della Memoria, domenica 27 gennaio alle 18 nella sala ex Leopoldine, in piazza Tasso,