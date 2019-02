Deepwater Inferno sull’Oceano film stasera in tv 18 febbraio: cast, trama, streaming

cubemagazine

: Deepwater - Inferno sull'Oceano IL Film | questa sera in prima tv su #Canale5 - SpettacolandoTv : Deepwater - Inferno sull'Oceano IL Film | questa sera in prima tv su #Canale5 - POPCORNTVit : Il cast, la trama e qualche piccola curiosità su 'Deepwater - Inferno sull'oceano', film diretto da Peter Berg. - POPCORNTVit : 'Deepwater - Inferno sull'oceano', il film racconta la storia vera del più grande disastro ambientale degli U.S.A... -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)è ilin tv lunedì 182019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Peter Berg. Ilè composto da Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, Dylan O’Brien, John Malkovich, Gina Rodriguez, Brad Leland, J.D. Evermore, Joe Chrest.in tv:Ilracconta una storia vera ed è basato sull’articolo pubblicato nel dicembre del 2010 sul New York Times, scritto da David Barstow, David Rohdee e Stephanie Saul intitolatoHorizon’s Final Hour. È la cronaca di uno dei disastri ecologici di maggior rilievo avvenuti in territorio statunitense a causa di ...