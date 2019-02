CONI conferma la collaborazione con Herbalife fino a Tokio 2020 FOTO ...

Herbalife Nutrition e CONI : confermata la collaborazione fino a Tokyo 2020 : Herbalife Nutrition , Italian Summit 2019: Coni conferma la collaborazione fino a Tokio 2020 Si è svolto dal 15 al 17 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma l’Italian Summit di Herbalife Italia, immancabile appuntamento annuale che riunisce in una sola occasione i distributori indipendenti italiani e leader aziendali internazionali. L’Italian Summit 2019 si è dimostrata, anche quest’anno, l’occasione ideale per presentare le importanti ...

Brusca conferma il racconto dell’orologio visto dal boss Graviano al polso di BerlusCONI. Il video dall’aula : Il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca ha confermato in un’aula di tribunale, processo ai poliziotti accusati del depistaggio su via D’Amelio, il suo racconto sull’orologio da 500 milioni che sarebbe stato visto da Giuseppe Graviano al polso di Silvio Berlusconi. Davanti ai pm e al Tribunale ma anche alla figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, presente in aula, Brusca ha ricostruito così il suo incontro dell’estate del 1995 nelle campagne ...