Tour of Oman – La seconda tappa ad Alexey Lutsenko | il campione in carica in solitaria

Tour of Oman 2019 : Alexander Kristoff vince la prima tappa - quarto Giacomo Nizzolo : Alexander Kristoff vince la prima tappa del Tour of Oman 2019. Il norvegese prosegue così la sua striscia di successi in questa corsa e raggiunge quota nove. I 138 km da Al Sawadi Beach a Suhar Corniche sono terminati con uno sprint di gruppo, in cui il corridore della UAE-Team Emirates ha fatto valere la sua classe per battere i francesi Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) e Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits). quarto posto per ...

Golf - PGA Tour 2019 : Genesis Open martoriato dalle pessime condizioni climatiche. Secondo round interrotto con Thomas e Scott al comando : Il Genesis Open (montepremi 7,4 milioni di dollari) è ancora ostaggio di sospensioni dovute alle pessime condizioni climatiche che imperversano sul Riviera Country Club di Pacific Palisades (California, Stati Uniti). La seconda sessione è stata sospesa per oscurità nel bel mezzo del Secondo round, con nessuno degli attesi protagonisti riusciti nell’impresa di completare le 18 buche. I protagonisti del PGA Tour sono dunque chiamati agli ...

Golf - European Tour 2019 : definito il tabellone dei matchplay di domani - Thomas Pieters e Ryan Fox tra i favoriti a Perth : Si è conclusa anche la terza giornata dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour di Golf in scena presso il Lake Karrinyup Country Club di Perth, in Australia. La caratteristica principale dell’evento consiste nella particolare formula adottata: con la conclusione del terzo giro infatti si è definita la composizione del tabellone dei matchplay in programma domani, quando gli ultimi 24 Golfisti rimasti in ...

Tour of Oman 2019 : percorso tappe - date e diretta tv-streaming. I favoriti : Tour of Oman 2019: percorso tappe, date e diretta tv-streaming. I favoriti Se, come abbiamo detto precedentemente, il mondo del ciclismo sta varcando sempre di più il mondo americano, lo stesso possiamo dire del mondo mediorientale e asiatico. Ora è tempo del Tour of Oman, che si correrà da sabato 16 a giovedì 21 febbraio nel paese del Medio Oriente. Si tratta della nona edizione della corsa, che è nata ed ha esordito nel 2010. Ci ...

Tour of Oman 2019 : tanti big presenti - che sfida nelle volate tra Kristoff - Greipel e Colbrelli : DOmani scatterà la decima edizione del Tour of Oman, breve corsa a tappe che anche quest’anno ha attirato nel deserto molti big del panorama ciclistico internazionale. Il percorso prevede sei frazioni, con finali molto vari. La prima e l’ultima tappa saranno perfette per i velocisti, la seconda e la quarta saranno invece più impegnative e adatte agli attaccanti, mentre la terza e la quinta si concluderanno con un arrivo in salita, ...

Golf EuroTour – Quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 Perth : azzurri fuori : Nell’ISPS Handa World Super 6 Perth non Superano il taglio Manassero, Bergamaschi e Migliozzi: Pieters, Fox, Griffin e Pittayarat al comando Quartetto al vertice con 136 (-8) colpi formato dal belga Thomas Pieters (70 66), dal neozelandese Ryan Fox (68 68), dall’australiano Matthew Griffin (69 67) e dal thailandese Panuphol Pittayarat (70 66) nell’ISPS Handa World Super 6 Perth, uno dei tornei innovativi con formula particolare (54 buche ...

Golf - European Tour 2019 : un quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 dopo due giri - il taglio ferma gli italiani : Classifica molto corta dopo le prime 36 buche dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour, dell’Asian Tour e del PGA Tour of Australasia in corso di svolgimento sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club di Perth (Australia). Al comando si è portato un quartetto composto dal belga Thomas Pieters, dal neozelandese Ryan Fox, dall’australiano Matthew Griffin e dal tailandese Panuphol Pittayarat con uno ...

Golf - European Tour 2019 : Miguel Tabuena e Kristoffer Reitan al comando a Perth. Migliozzi - Manassero e Bergamaschi a metà classifica : Si è concluso il primo giro dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, torneo su cui ci sono le mani di ben tre Tour: quello europeo, quello asiatico e il PGA Tour of Australasia. Nella quarta città più popolosa d’Australia si trovano al comando in due, il filippino Miguel Tabuena e il norvegese Kristoffer Reitan, che sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club hanno girato in 65 colpi. In particolare, Tabuena ha effettuato una prodigiosa ...

Tour of Oman 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Van Avermaet - Kristoff - Colbrelli e Pozzovivo : Il Tour of Oman 2019 si svolgerà da sabato 16 a giovedì 21 febbraio con sei tappe in programma. Il percorso di questa decima edizione mescola frazioni per velocisti a finali duri e anche quest’anno sarà presente l’arrivo sulla salita simbolo di Green Mountain, che sulla carta sarà decisiva per la classifica generale. Saranno Presenti diversi big, a partire dal campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC), oltre a due velocisti del calibro di ...

Tour of Oman 2019 - il percorso e le sei tappe ai raggi X. Due arrivi in salita a Qurayyat e Jabal Al Akhdhar : Si svolgerà da sabato 16 a giovedì 21 febbraio il Tour of Oman 2019, corsa a tappe inserita nel calendario UCI Asia Tour come evento di classe 2 HC. Tra i corridori più attesi spiccano il belga Greg van Avermaet (CCC Team), il norvegese Alexander Kristoff (UAE Emirates) e gli italiani Sonny Colbrelli e Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida Pro Cycling Team). Il percorso offre due arrivi in salita nella terza e nella quinta frazione, mentre la prima ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey da solo al comando dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il terzo giro - Phil Mickelson staccato di tre colpi : Spunta la bandiera dell’Inghilterra in mezzo al grande mare di quelle americane all’AT&T Pebble Beach Pro-Am: dopo il terzo giro a comandare è Paul Casey, che stacca Phil Mickelson e si porta a -15 contro il -12 del californiano. Casey, all’età di 41 anni, potrebbe cogliere la sua terza vittoria sul PGA Tour, da aggiungere ad altre 13 su quello europeo, a 2 su quello asiatico e a una su quello coreano. terzo posto in coppia ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby sale al comando dell’ISPS Handa Vic Open nel terzo giro : Prosegue l’egemonia australiana al comando dell’ISPS Handa Vic Open 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. Al termine della terza giornata, nella quale tutti i giocatori hanno girato sul par 72 del Beach Course del 13th Beach Golf Club di Geelong (Australia), Wade Ormsby si è portato in testa alla classifica con uno score complessivo di -15. Il 38enne nato ad Adelaide ha chiuso in 70 colpi, cominciando il proprio terzo ...