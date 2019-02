Inter | Spalletti interrotto da un gattino in conferenza | ' Ha rincorso un topo?'

L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 - Spalletti : mi sarebbe piaciuto avere Icardi nello spogliatoio : L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 e resta salda al terzo posto. In gol D'Ambrosio per il momentaneo vantaggio interista al 28' della ripresa, due minuti dopo arriva il pari di Gabbiadini, i ...

Inter - Spalletti punge Icardi dopo la vittoria sulla Sampdoria : “mi sarebbe piaciuto se…” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato il successo sulla Samp, soffermandosi anche su Mauro Icardi e lanciandogli una piccola frecciatina L’acuto di Radja Nainggolan permette all’Inter di stendere la Sampdoria a San Siro, ricacciando a meno quattro il Milan, avvicinatosi ieri dopo la vittoria sull’Atalanta. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, costretti a fare i conti negli ultimi giorni con il caso ...

Spalletti senza Icardi : "All'Inter ora serve soltanto correttezza" : nostro inviato ad Appiano G. Quella di questo pomeriggio per l'Inter sarà la partita delle risposte. Il caso Icardi infatti si può vedere in due maniere: un provvedimento giusto che compatta il gruppo ...

Inter - Spalletti in conferenza su Icardi : 'Icardi ha un problema - non sarà convocato' : ... episodio che non c'entra nulla con la cronaca sportiva ed assolutamente da condannare. Nella consueta conferenza stampa pre-match, il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, è apparso più 'carico' ...

Inter - Spalletti fa chiarezza sul caso Icardi : “scelta dolorosa - Mauro è forte ma ha sbagliato. Ranocchia vero capitano - spesso ha…” : Spalletti fa chiarezza sulla questione Icardi in conferenza stampa: decisione dolorosa togliere la fascia di capitano all’argentino, ma scelta obbligata. Pesa il comportamento non sempre corretto, a differenza di alcuni senatori come Ranocchia Nonostante la vittoria in Europa League, la situazione dello spogliatoio dell’Inter continua a non apparire serena. Difficile potesse essere altimenti, visto il caos scoppiato dopo aver ...