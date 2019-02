Incidente nella notte sulla Villa d' Almè-Dalmine | muore ragazzo di 19 anni

Vicenza - tragico Incidente stradale : auto precipita nella scarpata - morta una donna : incidente mortale nel primo pomeriggio a Valdagno, nella provincia di Vicenza. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada all'uscita di un tornante ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. La conducente, una donna di settantaquattro anni, ha perso la vita.Continua a leggere

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’Incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Senise : Incidente nella galleria spogliamonaco - traffico rallentato - un uomo portato in ospedale

Incidente Modica - nella classe di Vanessa una tragedia simile : La tragica notizia della morta di Vanessa, morta in un Incidente a Modica si è diffusa lasciando sgomenti tutti. Mesi fa era morto un compagno classe

Gallipoli - Incidente stradale nella notte : muoiono due giovani donne : L'ennesima tragedia stradale si è consumata sul territorio italiano in questi ultimi giorni. Il tragico scontro in questione è avvenuto in Salento, in un tratto di strada che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, dove hanno perso la vita due giovani donne: Ludovica Preite ed Ilenia Falconieri. Entrambe le donne, infatti, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, sono decedute nella notte di domenica 27 gennaio: uno scontro violento ...

Incidente frontale nella notte - il bilancio è drammatico : morte le due donne alla guida : Lo scontro in Salento, nei pressi di Taviano. I vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che estrarre dalle lamiere i...

Milano - auto contromano in tangenziale est : grave Incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Si schianta contro un palo : drammatico Incidente nella notte - forse un colpo di sonno : A perdere la vita, a Lecce, un uomo di 33 anni: Gianluca Bisconti. Ad allertare i soccorsi è stato un vigilantes che stava...

Bologna - tragico Incidente : 21enne muore schiacciata nella sua auto : Bologna in lutto dopo l'immane tragedia che si è verificata nei giorni scorsi, precisamente nel piccolo comune di Fiorentina. La giovane Carlotta Monti, di appena ventuno anni, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto su un tratto autostradale della A14, nelle vicinanze di San Michele. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la ragazza, studentessa presso l'Università di Ferrara e già lavoratrice ...

Ragusa - Incidente stradale nella notte : 3 morti - tra loro 2 giovani di 22 e 17 anni : Hanno perso la vita una coppia di giovani di Rosolini, Cristian Minardo, 22 anni e la sua fidanzata di 17 anni Aurora Sorrentino, e la mamma della ragazza, Rita Barone. Una quarta persona, un 22enne di Rosolini, che guidava una Punto, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania.Continua a leggere

Valsugana - maxitamponamento di 50 auto per il ghiaccio : 16 feriti. Il video dopo l’Incidente coi veicoli nella scarpata : Una cinquantina di auto coinvolte, 16 feriti di cui due in gravi condizioni. Lungo la statale 47 Valsugana, in Trentino, all’altezza di Borgo Valsugana, si è verificato questa mattina un maxi incidente causato dal ghiaccio. Gli automobilisti hanno perso il controllo di auto e camion, tanto che alcune vetture sono finite nella scarpata a fianco della carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore (è stata riaperta nel primo ...

Le notizie del giorno – Calciatore coinvolto in un Incidente stradale - Ferrero ancora nella bufera : Le notizie del giorno – Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. ...

Grave Incidente nella notte sulla Milano-Meda - un morto e tre feriti : Cesano Maderno , Monza Brianza, , 13 gennaio 2019 - Un Grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla superstrada Milano-Meda , il cui bilancio è di un morto e tre feriti. È accaduto ...

Incidente stradale - auto sbanda nella notte San Mariano di Corciano - uomo ferito grave : Un uomo, di mezza età, è rimasto gravemente ferito in un Incidente stradale avvenuto questa notte, poco prima delle due, alla rotatoria di San Mariano di Corciano, area Quattrotorri. Da quanto si ...