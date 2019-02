E ora anche Matteo Renzi si pente della scelta Mogherini

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Diciotti : indagato anche Conte? - 17 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 17 febbraio 2019. ultim'ora, caso Diciotti: possibile iscrizione nel registro degli indagati per Conte, Di Maio e Toninelli

Sanremo 2019 - ora anche il popolo sceglie Mahmood : "Soldi" in testa alle canzoni più ascoltate su Spotify : Dopo la giuria del festival di Sanremo, ora anche il popolo sceglie Mahmood. la sua "Soldi", canzone vincitrice dell'ultima edizione del festival, è la più ascoltata su Spotify e il singolo più venduto del momento, davanti proprio a Ultimo e ala sua "I tuoi particolari". Una sorta di riscatto per il cantante italo-egiziano, la cui vittoria aveva scatenato la rabbia e le polemiche di molti spettatori e soprattutto del secondo ...

La maggioranza si 'spacca' anche sull'Inps : slitta l'accordo sul presidente : Così il Carroccio si infila tra le crepe dell'alleato e propone il nome dell'ex direttore generale dell'Inps Mauro Nori, consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria: conosce perfettamente ...

ora c’è anche la Crema Rossana : Crema RossanaCrema RossanaCrema RossanaRossana, la caramella icona vestita di rosso, ora è anche una Crema spalmabile. È al gusto di latte e nocciole, e arriva a ruota dopo la Crema Pan di Stelle di Barilla che ha lanciato una sfida aperta a Nutella, ma soprattutto un trend: è il momento delle creme spalmabili. COM’È Della caramella icona, la Crème Rossana ha tutto: il barattolo rosso con dettagli in oro, e soprattutto il gusto. Si sente ...

Fedez dopo X Factor annuncia anche di volersi ritirare (per ora) dalla scena : "Dopo il tour prenderò una pausa" : dopo aver ufficializzato l'addio a X Factor, Fedez annuncia di voler lasciare il palco per prendersi una pausa dopo il tour di Paranoia Airlines. L'annuncio è avvenuto, ovviamente, attraverso una storia di Instagram. Il rapper, dopo ben cinque stagioni al tavolo del talent, ha deciso di ritirarsi anche dalle scena live per un periodo non ben precisato.Prima di concedersi una pausa Fedez porterà nei palazzetti di tutta Italia il suo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : oggi il gigante maschile nel pomeriggio/sera. Gli orari delle due manche e come vederle in tv. La startlist : Ci siamo: oggi, venerdì 15 febbraio, si assegnerà il nono titolo iridato dello sci alpino. Ad Are, in Svezia, sarà la volta dello slalom gigante maschile. Si partirà con la prima manche alle ore 14.15 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 98 atleti da 55 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Luca De Aliprandini con il pettorale numero 8, Manfred Moelgg con il 18, Riccardo Tonetti con il 21 e Simon Maurberger con il 35. Seconda ...

Crotone - continua la protesta del lavoratori della Provincia anche dopo l’incontro in prefettura : Mercoledì mattina (14-02-2019) si è svolto l’incontro convocato dal Prefetto di Crotone, Dott. Fernando Guida, e presieduto dal Capo di

Mondiali Sci 2019 - Alle 14.15 scatta il gigante femminile : Brignone col pettorale numero 7 - c'è anche Sofia Goggia : ...06-03-2014 GS Coppa del mondo 9ª 09-03-2012 GS Coppa del mondo 2ª 27-02-2011 SG Coppa del mondo 40ª 26-02-2011 DH Coppa del mondo 34ª 25-02-2011 AC Coppa del mondo 22ª 13-12-2009 SL Coppa del mondo ...

Mondiali Sci 2019 – Alle 14.15 scatta il gigante femminile : Brignone col pettorale numero 7 - c’è anche Sofia Goggia : Federica Brignone guida le azzurre nel gigante femminile dei Mondiali di sci di Are 2019: Alle 14.15 la prima manche Abbiamo preso medaglie di tutti i colori, con l’oro di Dominik Paris nel superG maschile, l’argento di Sofia Goggia in quello femminile e il bronzo di squadra nel team event di slalom parAllelo. Ma l’Italia va a caccia del poker ai Mondiali di Are. Alle 14.15 (diretta tv su Rai2, Raisport ed Eurosport) va ...

Sci alpino in tv - Gigante femminile Mondiali : orari delle due manche - pettorali e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante femminile DEI Mondiali DI SCI alpino Oggi si comincia con le discipline tecniche in quel di Are (Svezia). Sarà il Gigante femminile a dare il via alle danze in questo senso e si preannuncia grande spettacolo. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la statunitense ha dominato la stagione in lungo e in largo, ha già vinto il superG in questa rassegna iridata e punta alla medaglia ...

De Ligt-Juventus - ora arriva anche la conferma : “Sì - è vero” : DE LIGT JUVENTUS- Edwind Van Der Sar, ex portiere della Juventus e attualmente dirigente dell’Ajax , intervistato ai microfoni della “Rai” dopo Ajax-Real Madrid, ha colto l’occasione anche per sottolineare anche alcune indiscrezioni di mercato. Van Der Sar ha ammesso il chiaro pressing della Juventus su De Ligt. “Sì, è vero, dico che sul giocatore […] More

San Valentino - anche i fiorai "fanno festa" : Come tutti sanno, a San Valentino gli innamorati sono soliti farsi dei regali, il che si ripercuote positivamente anche sull'economia locale: i prezzi dei fiori in questo giorno sono generalmente più ...

Sanchez al capolinea prepara la strategia elettorale - il premier spagnolo nella “rete” indipendentista : Con la prevedibile bocciatura della legge di bilancio, il governo di minoranza guidato da Pedro Sanchez è arrivato al suo capolinea politico: al premier socialista spagnolo resta ora decidere ed annunciare venerdì la data delle elezioni anticipate. La mozione contro la totalità della legge di bilancio - cioè prima ancora del dibattito dei singoli articoli del provvedimento - presentata dalla destra del Partido Popular e Ciudadanos e dai partiti ...