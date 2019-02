ARRESTATO MILITARE ANZIO Violenta figlia per 5 anni | Trenta no uomo | out

Anzio - l'Esercito sospenderà il militare ARRESTATO per le violenze sulla figlia minorenne : Quando gli agenti gli hanno notificato sul posto di lavoro l'ordine di arresto con la pesante accusa di violenza nei confronti della figlia minorenne , l'uomo, un militare di 45 anni, ha abbassato la testa ed è rimasto in silenzio. Il genitore, originario dell'Agro Pontino e residente nell’hinterland romano, ad Anzio , avrebbe abusato della piccola, oggi 15enne, per ben cinque anni. Ma solo nelle ultime settimane la ragazza ha trovato la forza di ...

