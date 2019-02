Piedi sui pedali per l' Airone Leo Constructions alla V edizione del Trofeo Terre

Chiara Ferragni e il commento sui Piedi : «Il miglior vince un like». I follower si scatenano : Seduta in costume a bordo piscina, Chiara Ferragni sorride e guarda dritto in camera. Una foto come tante altre, se non fosse che stavolta la bionda fashion blogger ha avanzato una richiesta molto...

Chiara Ferragni : «Il miglior commento sui miei Piedi vince un like». E i follower si scatenano : Seduta in costume a bordo piscina, Chiara Ferragni sorride e guarda dritto in camera. Una foto come tante altre, se non fosse che stavolta la bionda fashion blogger ha avanzato una richiesta molto...

Auto elettriche : sui marciaPiedi di Londra colonnine di ricarica quasi invisibili [VIDEO] : Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Verona e dei pali della luce smart per la ricarica delle Auto elettriche. Nel Regno Unito c’è chi va oltre. A quanto pare Londra si sta preparando al “Sales Ban” del 2040, anno in cui avverrà lo stop alle vendite di tutte le Auto alimentate a benzina, gasolio, gas e persino le ibride in favore di un mercato totalmente a zero emissioni. Nell’ambito di questo provvedimento, oltre al classico ...

Palumbo : guerra sui social mentre Roma crolla sotto nostri Piedi : Roma – “Il Presidente del IV Municipio Della Casa critica gli allarmisti della Raggi, la Raggi critica l’operato di Salvini, Salvini critica la Raggi. In poche parole chi ci governa perde tempo a scrivere sciocchezze sui social mentre Roma sta crollando sotto i nostri piedi”. Cosi’ su Twitter Marco Palumbo, consigliere capitolino Pd. L'articolo Palumbo: guerra sui social mentre Roma crolla sotto nostri piedi ...

Napoli - folli notti a Chiaia : minori svenuti sui marciaPiedi in balia dell'alcool : Non sono sicuramente bellissime scene quelle che qualche giorno fa alcuni passanti si sono ritrovati ad osservare per le strade di Chiaia, quartiere trendy di Napoli, dove due giovanissimi (una ragazza in via Imbriani e un ragazzo in via Carducci), sono stati trovati in stato di incoscienza di notte, riversi sui marciapiedi. A provocare tale incresciosa situazione l'abuso di alcool, un problema che tra i più giovani si sta diffondendo a macchia ...

Roma - in arrivo delibera sui rifiuti : i cittadini potranno spazzare i 'loro' marciaPiedi : Roma sotto le feste ha visto esplodere il caos nella raccolta dell'immondizia , con cassonetti stracolmi e sacchetti in strada. Per questo in assemblea capitolina è in arrivo una proposta, di delibera ...

Chiara Ferragni regina di ironia : il post sui suoi Piedi (e una lezione) : Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé, nel bene e nel male è infatti capace di scatenare i suoi follower, compresi gli haters. Come ha fatto anche questa volta. Durante il viaggio di nozze con il marito Fedez ha infatti postato una foto dove si possono vedere molto bene i suoi piedi: è quella infatti la parte del suo corpo che viene maggiormente presa di mira, perché non perfetta. E Chiara, che è dotata di una grande autoironia, invece di ...

Roma - Natale tra i rifiuti : sacchetti sui marciaPiedi e cassonetti in fiamme : Emergenza continua nella Capitale, da Nord a Sud, da Est a Ovest, sembra difficile trovare un quartiere che non sia messo in...