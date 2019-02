Montagna | scontro tra sciatori in Val d’Aosta | 33enne in rianimazione

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) Uno sciatore svizzero, di 33 anni, è ricoverato nel reparto di dell'ospedale di Aosta, dopo essersi scontrato, questa mattina, con una sciatrice francese, sulle piste di Pila, in Val d'Aosta. L'uomo è in prognosi riservata con politrauma e trauma cranico. La sciatrice francese è ancora in fase diagnostica al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso.