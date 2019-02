La vita disperata ma mai grave di Romain Gary

Testimone di Geova in pericolo di vita accetta una trasfusione di sangue - le figlie la ripudiano : “Sono disperata - non so dove siano” : “Questi due orsacchiotti erano delle bambine, ora mi sono rimasti solo loro“. Grazia Di Nicola, 48 anni, guarda con tristezza e disperazione i giocattoli delle sue figlie, ormai grandi, di cui non ha notizie da oltre tre settimane. La vicenda della donna, di Colliano in provincia di Salerno, è iniziata tre anni fa quando dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico. Essendo Testimone di Geova e fedele alle regole imposte dal suo ...