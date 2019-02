Gli smartphone cinesi vanno forte in Europa

smartphone - i consiGli - veri - per mantenere le batterie in salute : ... nonostante nel nostro Paese il numero di smartphone in circolazione si aggira attorno ai 60 milioni , siamo il terzo al mondo dopo Corea del Sud e Hong Kong, , molti di noi hanno ancora questo ...

Gli smartphone Cinesi hanno conquistato un terzo dell’Europa : Huawei e Xiaomi conquistano un terzo del mercato Europeo, registrando crescite di oltre il 50% rispetto all'anno precedente e rubando quote di mercato a Apple e Samsung. L'articolo Gli smartphone Cinesi hanno conquistato un terzo dell’Europa proviene da TuttoAndroid.

Meizu 16 Plus Sound Color edition è un “regalo” aGli audiofili : auricolari - DAC e smartphone in unico pacchetto : È ufficiale Meizu 16 Plus Sound Color edition, edizione speciale del top di gamma cinese realizzata in partnership con Astell&Kern and Jerry Harvey Audio L'articolo Meizu 16 Plus Sound Color edition è un “regalo” agli audiofili: auricolari, DAC e smartphone in unico pacchetto proviene da TuttoAndroid.

Il caricabatterie wireless invisibile per tutti Gli smartphone : Il caricabatterie wireless del futuro è invisibile e sta per arrivare tra noi. A firmarlo è Enerqi, azienda californiana con sede a Reseda specializzata nello sviluppo di soluzioni senza fili, che dopo tre anni di test è pronta a lanciare un caricabatterie wireless Qi innovativo. Basta infatti installarlo sotto tavoli, scrivanie e più in generale su qualsiasi mobile adatto all’uso, con lo smartphone che va solo appoggiato sopra la superficie per ...

Gli smartphone Android con sensori 3D pronti per il boom di vendite nel 2019 : Gli smartphone Android con fotocamere 3D vedranno un boom di vendite nel 2019: ecco l'ultima analisi di Digitimes, pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone. L'articolo Gli smartphone Android con sensori 3D pronti per il boom di vendite nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Siamo programmati per connetterci con Gli altri : è questa la ragione dietro l’attaccamento allo smartphone? : Una nuova ricerca prova a spiegare quali potrebbero essere le ragioni dietro l'attaccamento agli smartphone citando la nostra storia evolutiva: Siamo semplicemente "programmati" per connetterci con gli altri? L'articolo Siamo programmati per connetterci con gli altri: è questa la ragione dietro l’attaccamento allo smartphone? proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti Gli smartphone di Xiaomi che dovrebbero ricevere MIUI 11 : Arriva direttamente dalla Cina una possibile lista degli smartphone Xiaomi che potrebbero ricevere l'aggiornamento a MIUI 11. L'articolo Ecco tutti gli smartphone di Xiaomi che dovrebbero ricevere MIUI 11 proviene da TuttoAndroid.

Stato GPS offre un set di strumenti per sfruttare al meGlio il GPS dello smartphone : Stato GPS è un'applicazione che mette a disposizione un set di strumenti per sfruttare al massimo il GPS del dispositivo mobile. L'app offre la possibilità di visualizzare la posizione dei satelliti nello spazio rispetto alla propria posizione in diverse forme geometriche colorate in base alla forza del segnale. L'articolo Stato GPS offre un set di strumenti per sfruttare al meglio il GPS dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente neGli USA : Google Pixel è il brand di smartphone che negli Stati Uniti sta crescendo più velocemente: l'ultimo dato parla di miglioramento del 43% su base annua. L'articolo Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente negli USA proviene da TuttoAndroid.

La Cina domina la top 10 AnTuTu deGli smartphone più potenti di gennaio : La classifica AnTuTu dei 10 smartphone più potenti del mese di gennaio 2019 è nettamente dominata da smartphone cinesi, con un solo rappresentante "esterno": di chi si tratta? L'articolo La Cina domina la top 10 AnTuTu degli smartphone più potenti di gennaio proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Wiko : i miGliori da comprare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo dei migliori Smartphone Wiko in commercio, device che uniscono un costo basso a buone prestazioni. Infatti Wiko è entrata nel mercato italiano qualche tempo fa ed ha conquistato leggi di più...

Virus neGli smartphone che vi filmano a vostra insaputa e inviano tutto ai vostri contatti #fake : Questa è la nuova email che sta spaventando tantissimi utenti, soprattutto quelli che hanno qualcosa da nascondere a casa. La mail rigorosamente in inglese arriva dallo stesso indirizzo email su cui la ricevete. O almeno così sembra al primo sguardo. Chi scrive spiega che ha hackerato il vostro cellulare avendo ora accesso a tutti i vostri account, compresa la mail su cui e da cui vi sta scrivendo. Prosegue dicendo che proprio per questo è ora ...

Nell’olimpo deGli smartphone i Huawei Mate 20 ad inizio 2019 - la classifica AnTuTu parla chiaro : I Huawei Mate 20 mettono d'accordo tutti: la serie lanciata in autunno ha senz'altro raggiunto degli ottimi risultati di vendita e la risposta del pubblico è di certo giustificata pure dalle performance garantite in particolare dai modelli standard, Mate 20 X e Mate 20 Pro, come testimoniato pure dall'ultima classifica AnTuTu valida per gennaio 2019. Non ce n'è per nessuno: i Huawei Mate 20, insieme ad un altro dispositivo Honor (sempre ...

Google - una nuova crittografia rende sicuri anche Gli smartphone economici : (Foto: Google) Ad oggi quasi tutti gli smartphone di fascia media e alta godono ormai della possibilità di proteggere i dati contenuti al loro interno con sistemi di crittografia — ovvero di rendere le informazioni illeggibili a chiunque non sappia il codice di accesso impostabile alla prima accensione dei dispositivi. Questo grado di sicurezza richiede una capacità di calcolo che non è a disposizione di tutti i telefoni, motivo per cui i gadget ...