A tu per tu con il nuovo Samsung Galaxy Tab S5e | buona la prima

Imperia. "PretenDiamo la Legalità - a scuola con il Commissario Mascherpa.". : La nostra 'scelta giusta' è stata quella di entrare a far parte della Polizia di Stato, convinti che, osservando le leggi e diffondendo la Legalità, sia possibile cambiare il mondo ' - afferma il ...

WhatsApp - servirà il consenso per inserire un utente nei gruppi : 38 milioni di messaggi al minuto WhatsApp, servizio di messaggi chat di proprietà di Facebook, è utilizzata da oltre 1,5 miliardi di utenti nel mondo e fa parte, insieme a Messenger, dell'ecosistema ...

"Con la tecnologia indossabile si personalizzano pacchetti salva salute" : I device indossabili e i 'cerotti elettronici' per mappare il rischio individuale e disegnare percorsi su misura orientati a prevenire le malattie e mantenere un buono stato di salute. Cambia il focus ...

Melograno : speranza contro i tumori infantili : Una pianta di Melograno, sinonimo di energia, rigenerazione e speranza, messa a dimora presso l’Orto dell’Ateneo, e un nuovo Geek caffè, che sarà incentrato sullo sviluppo di idee di servizi che rispondano ad un bisogno sociale nell’ambito dell’onco-ematologia pediatrica e che possano essere estese anche a contesti più ampi. Cosi’ anche l’Universita Luiss, in collaborazione con l’Associazione Peter Pan, ...

Agenzia delle Entrate : in arrivo molti avvisi di compliance per i contribuenti : Oggi, 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate è uscita in via ufficiale con un nuovo provvedimento pubblicato sul suo sito ufficiale. Il provvedimento di cui trattiamo è il n° 37776 del 2019 e riguarda numerosi avvisi che adesso verranno recapitati ai contribuenti. Le Entrate li chiamano avvisi multireddito e rientrano nel progetto di semplificazione e di miglioramento delle comunicazioni tra Fisco e cittadini- Secondo le Entrate infatti, le ...

L'ultimo dei giapponesi al Tesoro. L'operazione spoil system gialloverde continua : La goccia che ha fatto traboccare il vaso è quando hanno visto sui giornali che il decreto su Carige non era altro che un copia incolla del salvabanche della premiata ditta Renzi/Boschi: "Ora basta, se ne deve andare". È così che da alcune settimane L'ultimo dei giapponesi dell'era di Roberto Garofoli, capo di gabinetto di Giovanni Tria, forzosamente dimissionario alla fine dell'anno scorso, traballa vistosamente, pressato ...

Inter - per Icardi nessun summit con Marotta : il punto sulla situazione : Milano, 15 febbraio 2019- Niente allenamenti, un San Valentino trascorso a Milano anziché nello stadio del Rapid Vienna e delle spiegazioni che tardano ad arrivare: non è stata di certo una settimana ...

Sull'Isla Bonita il piano di Jeremias per fare sesso con Soleil : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, che condividono la stessa agenzia in cerca di sponsor, sono stati ingaggiati con il preciso motivo di rianimare l'Isola dei Famosi. I due si stanno dando molto da ...

Consip - Capitano Ultimo querela Renzi per il suo ultimo libro : Il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, che catturò Totò Riina, ha pronta una querela per l'ex premier Matteo Renzi: "Di Renzi non me ne sono occupato prima e non me ne occupo ora. Ho dato mandato al mio avvocato di agire nelle sedi competenti contro le persone che mi attribuiscono cose che non ho mai detto e azioni che non ho mai compiuto"Continua a leggere

Ndombelè-Juventus - Paratici incontra l’agente : fatta per il nuovo Pogba? : Ndombelè-Juventus – Non solo la difesa, il restyling della Juventus che verrà toccherà anche il centrocampo. Paratici ha avuto un incontro con l’agente di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 del Lione tra i preferiti per caratteristiche dal dirigente bianconero. Ma i contatti non si sono fermati qui, perché c’è un vero e proprio filo diretto tra il […] More

Milan - le immagini della seconda e terza maglia per il 2019/2020 : Anticipazioni seconda terza maglia Milan 2019 2020 – Questa mattina il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato le prime immagini di quella che potrebbe essere la divisa casalinga del Milan per la stagione 2019/2020. Una maglia a strisce sottili rossonere che richiama il passato, con pochi dettagli e un collo semplice di colore nero. Atalanta-Milan, […] L'articolo Milan, le immagini della seconda e terza maglia per il ...

Un melograno alla Luiss per dare speranza contro i tumori infantili : Roma, 15 feb., askanews, - La Luiss Guido Carli scende in campo al fianco dell'associazione Peter Pan Onlus, in occasione della XVIII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, mettendo a dimora ...

Enea : alleanza con Confcommercio per salvaguardia economia del mare : Roma, 15 feb., askanews, - alleanza Confcommercio-Enea per mitigare gli effetti dell'innalzamento del mare sulle attività economiche nei porti e nel settore turistico-balneare in Italia. Oltre a ...

Universiadi - stipulato accordo con Adisurc ed UniSa per residenze universitarie e mensa ai Campus di Fisciano e Baronissi. : ... una manifestazione sportiva che può offrire ai giovani campani la possibilità di incontrare migliaia di studenti, provenienti da tutto il mondo, e arricchire la propria formazione culturale. Siamo ...