Zaniolo è già della Juventus | guardate che scriveva sui social

L’Uefa omaggia Zaniolo : “ecco chi è il bambino prodigio” : “Ecco chi e’ il bambino prodigio che dopo la notte di Roma-Porto ha il mondo ai suoi piedi”. E’ questo il messaggio dell’Uefa che omaggia così Niccolò Zaniolo, il 19enne centrocampista della Roma protagonista di una prestazione incredibile contro il Porto in Champions League e della doppietta che ha lanciato la squadra giallorossa. Già dalla serata di ieri il baby prodigio era stato rinominato ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Porto 2-1. Zaniolo spinge i giallorossi verso i quarti - Adrian riapre la contesa : La Roma vince una battaglia ma non la guerra: i giallorossi battono 2-1 il Porto nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di Calcio, ma non chiude il discorso qualificazione. Uomo della serata è certamente Zaniolo, autore della doppietta che al 70′ ed al 76′ spaccano la gara, ma al 79′ Adrian mette a referto una pesantissima rete in trasferta che rinvia alla sfida di ritorno qualsiasi discorso ...

Roma - Zaniolo è già nella storia : "Un sogno che si realizza" : nata una stella! Serata da ricordare per Nicolò Zaniolo che ha dimostrato, ancora una volta, tutto il suo talento nella serata di Champions con il Porto. Una doppietta d'autore che lo proietta nella ...

Le pagelle giallorosse di Roma-Porto : Zaniolo da otto - Dzeko trascinatore : La Roma ha vinto per 2-1 il match contro il Porto valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo sofferto quello della squadra di Di Francesco, che si giocherà tutto nella sfida del ritorno. La partita è stata molto equilibrata, specie il primo tempo, con la Roma comunque vicina al vantaggio con Dzeko, che ha colpito un palo. Nella ripresa la Roma ha sbloccato il punteggio con Zaniolo, che ben servito ancora da Dzeko ...

LIVE Pagelle Roma-Porto 2-1 - ottavi di finale Champions League 2019 : Zaniolo è inarrestabile - giallorossi in bella serata : Roma riaccende i riflettori in giallorosso dello Stadio Olimpico: gli uomini di Eusebio Di Francesco affrontano il Porto di Sergio Conceiçao nella gara d’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2018-2019 di Champions League. Di seguito le Pagelle LIVE dell’incontro di questa sera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Roma-Porto ROMA Mirante, 6: Spettatore nelle prime battute, effettua la prima parata dopo quasi mezz’ora, ...

Roma - Caputo su Zaniolo : 'Già all'Entella si vedeva che era un fenomeno' : Francesco Caputo , bomber dell' Empoli , parla di Nicolò Zaniolo , talento della Roma , visto da vicino ai tempi della Virtus Entella . Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport : 'Già all'Entella si vedeva che Zaniolo fosse un potenziale fenomeno'

Roma - rinviato alla prossima estate il rinnovo di Zaniolo : i motivi della decisione del club giallorosso : Il club giallorosso ha deciso di rinviare a fine giugno le operazioni per il rinnovo di Zaniolo, lasciando al giocatore la possibilità di esprimersi al meglio La Roma si coccola Nicolò Zaniolo, riuscito in poco tempo a prendere in mano la formazione giallorossa nonostante la giovane età. Tre gol e tanta qualità per il centrocampista ex Inter, arrivato la scorsa estate nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan in maglia ...

Roma Milan Cronaca LIVE : pareggia Zaniolo : 47′ GOL DELLA Roma, 1-1 Zaniolo. Subito pari della Roma, errore difensivo dei rossoneri e ne approfitta il giovane gioiello46′ Finisce il primo tempo, Roma-Milan 0-1 per ora decide Piatek 45′ Ci sarà un minuto di recupero 44′ Doppio salvataggio di Donnarumma, vola su colpo di testa di Dzeko e sulla ribattuta di Schick devia […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: pareggia Zaniolo proviene da Serie A News Calcio - ...

Nicolò Zaniolo - cinque curiosità sul talento giallorosso : Dalla primavera dell'Inter sino all'approdo alla Roma nell'affare Nainggolan. Il ragazzo si è ritagliato da subito uno spazio nel team, grazie anche a due goal a 'scavetto'. Le prestazioni di Nicolò, sino ad adesso, superano di gran lunga quelle di Radja. Che l'affare lo abbia fatto la Roma? Di seguito cinque curiosità sul baby-talento.

Roma - vittoria e batticuore contro il Torino : Zaniolo ed El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi : La Roma batte il Torino a fatica, sprecando un doppio vantaggio e chiudendo la gara solo nel finale: la prestazione di Zaniolo e il gol vittoria di El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi Dopo la sosta a cavallo fra i due anni e gli impegni di Coppa Italia, torna finalmente la Serie A. La gara d’apertura della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, vedere Roma e Torino affrontarsi in una gara divertente e piena di ...

La Roma è ‘Magica’ - continua la risalita dei giallorossi : Zaniolo incanta - il Torino si arrende [FOTO] : 1/42 Fabio Rossi/AS Roma/ LaPresse ...

Mercato - Roma - blindato Zaniolo : sarà lui il futuro dei giallorossi : Prima c'è il Mercato. E ci mancherebbe altro. La testa e la mente di Monchi sono lì, impegnate a trovare la soluzione giusta per migliorare eventualmente la sua Roma. Ma scavallato il 31 gennaio il d.

Il padre di Zaniolo rivela : "Era già della Juve - poi arrivò l'Inter" : Nicolò Zaniolo si gode il suo bel momento che sta passando con i colori giallorossi, che ha deciso di vestire in estate quando ha lasciato l'Inter. Strano ma vero: per una volta la Juventus è stata ...